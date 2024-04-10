Вкусный завтрак - это 50% успеха, но правильное время также играет свою роль.

Темп современной жизни не всегда позволяет контролировать время для принятия пищи на завтрак - иногда приходится есть "на ходу". Однако такое отношение к своему организму может иметь негативные последствия, поэтому запомните, во сколько нужно завтракать, обедать и ужинать, чтобы не только быть здоровым, но и похудеть.

Почему важно завтракать и когда лучше есть утром

Не каждый человек знает, что будет, если не завтракать - многие пропускают этот прием пищи или с утра довольствуются кофе и каким-то перекусом. Иногда это касается и тех, кто по биоритму "сова" - они просыпаются слишком поздно, чтобы успевать завтракать вместе со всеми. В таком случае диетологи говорят, когда нужно завтракать после пробуждения - желательно сделать это в течение часа. Такой подход держит гормоны голода под контролем и позволяет дольше оставаться сытым и удовлетворенным.

Тем не менее, существует причина, почему нужно завтракать до 10 утра. Дело в том, что именно в промежуток с 7 до 10 активность обменных процессов максимальна вне зависимости от того, чувствует себя человек проснувшимся или нет. Именно ранним утром происходит выброс основных гормонов человека, что стимулирует в усиленном режиме обмен веществ во всем организме.

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Во сколько нужно завтракать, обедать и ужинать - лучший временной промежуток

Эксперты из Good To Know рассказали, в какое время лучше завтракать - сразу после 7 утра (если ровно, то 7:11 утра). Можно ли завтракать в 5 часов утра, если вы просыпаетесь так рано? Да, но пользы для организма не будет - ваши биологические часы еще не настроены на принятие пищи.

Время, когда нужно обедать, по мнению ученых, это - с 12:30 до 13:00, идеально, если вы начнете употреблять еду в 12:38. Они считают, что лучше начать обедать раньше, чем позжа - так у организма будет больше времени на переваривание пищи.

Запомните и то, во сколько нужно ужинать - оптимальное время для такой трапезы тоже названо. Когда дело доходит до ужина, согласно исследованию, нужно стремиться к периоду с 18:00 до 18:30, лучший вариант - 18:14. Чем позже вы едите, тем хуже это может быть для вашей фигуры. Кроме того, слишком поздний ужин даже способен спровоцировать риск развития сахарного диабета.

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