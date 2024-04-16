Она потеряла почти 40 кг за 8 месяцев. Американка говорит, что это ее "кристальный" путь похудения.

Американка Кристел Суббота из Атланты, которая после рождения двух сыновей набрали в весе, смогла похудеть на 38 килограммов благодаря 7 простым шагам. Придерживаясь собственных правил на пути похудения, она достигла желаемого за 8 месяцев.

Женщина называет свой план "кристально" понятной инструкцией, которую под силу выполнять обычному человеку. В чем заключалась ее система, 40-летняя Суббота рассказала в интервью западным СМИ.

"Я как-то привыкла думать, что большой вес - это то, с чем я буду оставаться до конца своей жизни, но потом у меня сработал переключатель Я устал от оправданий и устал чувствовать себя хламом. Мне было 39 лет, у меня были дети, которые заслуживают лучшего... Я была подавлена, но решила, что раз сосредоточусь на чем-то одном", - цитирует New York Post.

Менять жизнь Кристал начала в январе 2023 года. Тогда ее вес достигал 102,5 кг.

7 правил для похудения от Кристел

Женщина перестала есть на ночь. Между ужином и сном у нее было четыре часа интервала. Таким образом перед завтраком она не ела 16 часов (завтракала где-то с 10:30 утра, а ужинала вместе с семьей где-то в 17:30-18:00). Утром, примерно в 7:30, она позволяла себе кофе. Обед тоже был. Кристел ограничила рацион до одного "не водного" напитка в день. Кофе и чай без сахара не считались, она пила их свободно. Если женщина чувствовала голод, а время есть еще не наступало - запивала его водой. Суббота в целом рекомендует за день давать себе достаточное количество воды. На вес в 100 кг она пила примерно 3 литра. "Я пью воду, когда чувствую голод, и нарушаю диету в особых случаях, этот режим уже стал моей второй натурой", - пояснила женщина. Суббота начала активно ходить. За неделю проходила от 15 до 30 миль активным шагом. Это примерно 6,8 км в день, если ходить ежедневно. Женщина считала калории и ограничивала потребление сахара до 30 граммов в день. Суббота начала заниматься силовыми тренировками, чтобы привести тело в форму.

Сейчас американка уже 15 месяцев живет в таком режиме. Суббота говорит, что отшлифовала свои привычки и теперь ей не трудно их придерживаться.

Свой результат Кристал продемонстрировала на странице в Instagram. Сейчас она популярный блогер, который помогает и мотивирует других советами.

Сколько шагов проходить в день - стратегия для ленивца

Исследования ученых свидетельствуют о том, что похудеть способны даже люди "ленивцы", ведь не следует обязательно находить 10 тысяч шагов для результата. По мнению ученых, эта норма несколько популяризирована медицинскими организациями. Они не отрицают пользу от того, что человек начинает ходить больше.

В то же время ученые советуют начинать с маленьких активных прогулок, тогда будет легче достичь норм повыше, если вы раньше вели сидячий образ жизни. Детали об этом и плюсы от ходьбы - в материале.

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