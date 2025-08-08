Это должно произойти сегодня, 8 августа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет лидеров Армении и Азербайджана на мирном саммите, надеясь, что они подпишут соглашение, которое направлено на прекращение многолетнего конфликта между странами Южного Кавказа. Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Азербайджана Али Асадов и президент Ильхам Алиев планируют встретиться с Трампом в Белом доме сегодня, 8 августа.

"Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами, чтобы совместно реализовать экономические возможности, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал Южно-Кавказского региона. Я очень горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великого народа Армении и Азербайджана", - написал в соцсетях американский лидер.

Видео дня

Что известно о конфликте между странами

Напомним, что США, Россия и Франция уже давно пытаются достичь заключения соглашения между Арменией и Азербайджаном, чтобы закончить конфликт вокруг спорной территории Нагорного Карабаха.

Эти страны неоднократно вели боевые действия, в результате чего более 30 тысяч человек погибли в войне в начале 1990-х годов после распада СССР. А уже в 2020 году погибло около 6 тысяч человек в 44-дневной войне между странами. Также десятки людей погибли в пограничных столкновениях в сентябре 2022 года.

"Эта территория населена армянами, но международно признана частью Азербайджана. Президент России Владимир Путин выступил посредником в перемирии, чтобы остановить войну 2020 года, но стороны не пришли к окончательному мирному соглашению. Государственный департамент при бывшем президенте Джо Байдене выступил посредником в мирных переговорах, но они столкнулись с требованиями Азербайджана изменить конституцию Армении, чтобы исключить претензии на Нагорный Карабах", - напомнили в Bloomberg.

Также известно, что РФ направила 2 тысячи миротворцев в Нагорный Карабах в рамках перемирия в 2020 году, однако войска не вмешались, когда Азербайджан взял под полный контроль территорию в 2022 году. Поэтому российские миротворцы были выведены в прошлом году после бегства армянского населения.

В начале июля сообщалось, что российские оккупанты расширяют свое военное присутствие в Армении, на фоне ситуации с Азербайджаном. По информации ГУР, РФ было ускорено комплектование военной базы в Гюмри.

"С целью усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа. Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму", - отметили в украинской разведке.

Вас также могут заинтересовать новости: