Диетолог поделился информацией о полезных свойствах яиц, о которых многие могли не знать.

Когда человеческий организм стареет, это сопровождается появлением болей по всему телу, седых волос и морщин. Вместе с этим могут проявиться возрастные проблемы, такие как болезни сердца, остеопороз и снижение когнитивных способностей. Именно поэтому людям советуют переходить на здоровое питание, богатое фруктами, овощами, орехами и цельным зерном, которое может поддержать физическое и когнитивное здоровье.

Отдельно стоит задуматься о включении в свой рацион яиц, потому что в них содержатся некоторые ключевые питательные вещества, которые важны для здорового старения, отмечает в эксклюзивном интервью Health Digest спортивный диетолог Elite Sports Тони Кастильо.

"Яйца - это хороший источник высококачественного белка и отличный источник витамина B12, а также питательных веществ, включая холин (25 % дневной нормы в большом яйце) и витамин D (6 % дневной нормы в большом яйце), - подчеркивает Кастильо.

Видео дня

В исследовании 2018 года, опубликованном в Journal of the American College of Nutrition говорится, что холин и лютеин способствуют развитию мозга в раннем возрасте, а также могут предотвратить снижение когнитивных способностей в будущем.

Диетолог объясняет, что холин имеет решающее значение для структурной целостности клеток и передачи сигналов.

Исследование, проведенное в 2024 году в журнале Nutrients, показало, что люди, которые ели яйца в среднем возрасте, имели более высокие когнитивные функции в более зрелом возрасте. Даже мужчины старше 60 лет, которые ели больше яиц, через 16 лет показали лучшие результаты в тестах на память по сравнению с теми, кто ел меньше яиц.

Кроме того, яйца одни немногих натуральных пищевых источников витамина D, который, вместе с кальцием и особыми каротиноидами, помогает поддерживать здоровье костей. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году в журнале Journal of Mid-life Health, у пожилых людей, которые ели больше яиц, плотность костей была выше.

Также Кастильо подчеркивает необходимость употребления яиц, особенно пожилым людям, чтобы компенсировать изменения в белковом обмене.

"Яйца дают вам все незаменимые аминокислоты в легкоусвояемой и биодоступной форме", - говорит он. К тому же, яйца не повышают уровень холестерина, как считалось раньше.

Что еще будет полезно для возрастных людей

Ранее УНИАН сообщал, как кофе способно прибавить несколько лет жизни. Команда из Университета Коимбры (Португалия) изучила 85 предыдущих исследований, в которых принимали участие жители Европы, Америки, Австралии и Азии, и проанализировала связь кофе с уровнем смертности и показателями здоровья.

Кроме того, 90-летний велоспортсмен дал несколько полезных советов, как оставаться активными и здоровыми с возрастом. К примеру, он рекомендует вообще не курить, а если и пить — то совсем немного.

Вас также могут заинтересовать новости: