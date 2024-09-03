Он считает, что найти занятие по душе - это ключ к тому, чтобы оставаться активным всю жизнь.

Фрэнк Эллис решил заняться велоспортом в 65 лет, и двадцать пять лет спустя, в свои 90 лет, он все еще активно ездит на велосипеде. Он рассказал Business Insider, что, по его мнению, именно привычка ездить на велосипеде на протяжении десятилетий помогает ему оставаться в форме и вести активный образ жизни, а также оказывает "огромное влияние" на его здоровье.

Мужчина также поделился с BI своими советами о том, как оставаться в форме и быть здоровым и активным в пожилом возрасте.

Найдите вид упражнений, который вам нравится

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Ранее Эллис каждый день после работы совершал часовую пробежку. В 65 лет он перешел на велосипед, потому что это было легче для его тела. Он считает, что найти занятие по душе - это ключ к тому, чтобы оставаться активным всю жизнь.

Не пейте много и не курите

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, курение является причиной почти каждой пятой смерти в США в год. Кроме того, жизнь людей, которые регулярно пьют и курят, оказалась на 10 лет короче, чем у тех, кто не пьет и не курит, в одном из исследований 2022 года, опубликованном в журнале Nature.

Не ешьте слишком много

Еще одна вещь, которой Эллис объясняет свое долголетие, - не есть слишком много. Избегание переедания может помочь предотвратить ожирение, которое может сократить продолжительность жизни на 14 лет, говорится в статье, опубликованной в 2023 году в BMC Medicine.

Позитивный настрой и увлечения

Эллис увлекается велоспортом, но у него есть и другие увлечения, например, скачки и гольф. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что люди, имеющие хобби, чаще испытывают большую удовлетворенность жизнью и даже имеют более высокую продолжительность жизни. По мнению авторов, хобби может улучшить симптомы депрессии и дать ощущение цели.

Ранее эксперты по долголетию развенчали миф о здоровье, который людям старше 50 лет необходимо игнорировать, чтобы сохранять хорошее самочувствие. Речь идет о заблуждении, что упражнения становятся более опасными или ненужными с возрастом.

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