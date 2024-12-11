Ученые проанализировали исследования, в которых приняли участие десятки тысяч людей и пришли к удивительному открытию.

Многие из нас любят выпить чашечку или даже несколько чашек кофе, чтобы взбодриться в течение дня, и новое исследование доказывает, что этот популярный напиток может принести множество преимуществ, включая потенциальный шанс прожить более долгую и здоровую жизнь, вместо обычной "бодрости".

Команда из Университета Коимбры (Португалия) изучила 85 предыдущих исследований, в которых принимали участие жители Европы, Америки, Австралии и Азии, и проанализировала связь кофе с уровнем смертности и показателями здоровья, пишет Science Alert.

Анализ показал, что употребление трех чашек кофе в день увеличивает продолжительность жизни среднестатистического человека на 1,84 года. Кроме того, регулярное употребление кофе также связывают с увеличением продолжительности жизни (без серьезных заболеваний).

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"Наш обзор подчеркивает роль регулярного, умеренного потребления кофе в борьбе с биологическими механизмами, которые естественным образом замедляются или отказывают по мере старения, вызывая целый ряд потенциальных проблем со здоровьем и сопутствующих заболеваний", - подчеркивает нейробиолог Родриго Кунья из Университета Коимбры.

Однако стоит помнить о большом количестве переменных, которые присутствуют в этом вопросе, включая виды потребляемого кофе, демографические характеристики людей и продолжительность исследований. Тем не менее, в изучении этого феномена приняли участие сотни тысяч добровольцев.

Анализировались такие показатели здоровья, как воспаление и метаболизм, при этом исследователи также учитывали такие факторы, как курение и употребление алкоголя, чтобы лучше выделить эффект от употребления кофе.

"Регулярное употребление кофе, по-видимому, связано с сохранением функций мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем", - пишут исследователи в опубликованной работе.

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