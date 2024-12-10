По его словам, "возраст не следует за временем, возраст следует за физическим здоровьем".

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в следующем году исполнится 100 лет, поделился своим главным секретом долголетия.

Как пишет Business Insider, Махатхир впервые был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год. В 2018 году, в возрасте 92 лет, он был снова избран премьер-министром страны — хотя ушел в отставку чуть меньше двух лет спустя. Во время своего второго срока на посту премьер-министра Малайзии Махатхир считался одним из старейших избранных мировых лидеров.

Главным своим секретом долголетия Махатхир называет умеренность.

Видео дня

"Я не ем слишком много. Ожирение не способствует выживанию", — сказал Махатхир в интервью Nikkei Asia.

Он также подчеркнул, что "возраст не следует за временем, возраст следует за физическим здоровьем".

"Старость наступает не из-за времени; вы становитесь старым не потому, что вам 60. Вам может быть 90, но если люди в 90 лет все еще сильны, все еще способны работать и функционировать, то 90 лет — это не старость", — сказал он.

Он также подчеркнул важность опыта, поэтому, по его словам, общество должно стараться удерживать пожилых работников.

"Если вы сохраните пожилых людей в рабочей силе и позволите им продолжать работать, а не выходить на пенсию слишком рано, вы сможете извлечь пользу из их опыта", — сказал Махатхир.

Напомним, в конце ноября в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире - британец Джон Тинисвуд. Он никогда не придерживался строгих диет, а секретом своего долголетия называл "удачу".

Вас также могут заинтересовать новости: