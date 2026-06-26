Зачем британцы строят волнистые заборы: причина гениальна

Кажется очевидным, что такие заборы должны быть дороже в строительстве, но это не так.

Волнистые кирпичные заборы, которые можно увидеть в английском графстве Саффолк, на первый взгляд кажутся странной архитектурной прихотью. Однако у такой конструкции есть вполне практическое объяснение. Об этом пишет liked.hu.

Автор публикации отмечает, что в последнее время фотографии необычных волнистых заборов стали популярными в интернете. Многих удивляет такой подход к строительству, ведь очевидно, что из-за этих "волн" общая длина забора получается больше, чем у прямого забора. Кажется очевидным, что на такой волнистый забор понадобится больше кирпича. Да и косить траву между этими изгибами забора – то еще удовольствие.

Однако, как ни парадоксально, британские волнистые заборы на самом деле требуют меньше кирпича, чем такие же, но прямые. Как объясняет издание, ключевой момент заключается не в длине стены, а в её форме. Обычные прямые кирпичные заборы требуют большей толщины, ведь иначе они могут не выдержать сильного ветра или механической нагрузки. Зато волнистая конструкция сама по себе обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость, поэтому не требует дополнительных рядов кирпича. Достаточно всего одного.

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Кроме того, волнистые кирпичные стены не требуют сооружения специальных подпорок или ребер жесткости. Это еще больше сокращает затраты на строительство, делая такие заборы не только прочными, но и экономически выгодными.

Особенно популярна эта технология в графстве Саффолк на востоке Англии, где, по словам автора, возле многих домов можно увидеть именно такие ограждения.

В материале также упоминается интересная историческая деталь. Формально авторство этого архитектурного стиля связывают с третьим президентом США Томасом Джефферсоном, поскольку подобные заборы встречаются и в Америке. В то же время, как отмечает издание, существует версия, что политик лишь заимствовал технологию, которая уже давно использовалась в Великобритании.

"Итак, по сути, это причина, по которой волнистые заборы не только существуют, но и, вероятно, будут существовать еще долго. Хотя косить траву вокруг них действительно сложнее, они значительно долговечнее и дешевле, чем гладкий, прямой вариант", – резюмирует издание.

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Как писал УНИАН, некоторые хозяева надевают целлофановый пакет на кухонный кран, чтобы избежать загрязнения ручек жиром или бактериями во время приготовления пищи. Такой простой трюк помогает сократить расход воды и предотвратить появление плесени на смесителе.

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