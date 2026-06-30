'Киев больше не союзник и не друг': Польша разочаровалась в украинцах, - Politico

Миллионы украинцев, проживающих в Польше, могут стать ключевым вопросом на парламентских выборах в следующем году.

У Польши и Украины есть общий враг – Россия – но конфликт вокруг вопроса с Украинской повстанческой армией все чаще используется в качестве оружия во внутренней политике с обеих сторон.

Как пишет Politico, в Польше ожесточенные дебаты уже угрожают повлиять на парламентские выборы в следующем году – националистический лагерь видит в этом возможность набрать очки против центристов, выступающих за ЕС.

"В то же время для украинцев этот спор превращается в определяющую красную линию: могут ли внешние силы диктовать им, кто является их национальными героями. Россия ведет войну, изображая Украину как искусственное государство, поэтому Киев защищает свои собственные националистические символы", - отмечает издание.

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На парламентских выборах главный вопрос заключается в том, будет ли коалиция проевропейского премьер-министра Дональда Туска заменена националистической партией "Право и справедливость" (PiS) президента Кароля Навроцкого.

"Это делает Украину и примерно 2 миллиона украинцев в Польше определяющим вопросом предвыборной кампании. Растет недовольство по поводу предполагаемой нагрузки, которую беженцы создают на государственные службы, и правые видят в этом момент для удара", - отмечает издание.

Навроцкий также предупредил, что Варшава может заблокировать путь Украины к вступлению в ЕС, если Киев не принесет извинения. Такие угрозы являются серьезным поворотом для двух стран, которые десятилетиями стремились к сотрудничеству.

Рената Менковска-Норкене, политолог из Варшавского университета, заявила, что конфликт вокруг УПА глубоко укоренен в польской политике.

"Президент осознал, что общественное настроение изменилось в сторону более враждебного отношения к Украине и украинцам, и пришел к выводу, что он на самом деле ничем не рискует. Ссора из-за истории позволяет ему консолидировать вокруг себя и своего решения правые и националистические круги, и это будет важно в преддверии выборов", - говорит она.

Польша разочаровалась в украинцах

После вспышки солидарности после полномасштабного вторжения России настроение в Польше изменилось.

Гжегож Браун, лидер Конфедерации польской короны и член Европейского парламента, на этой неделе призвал к прекращению военной помощи Украине.

"Киевский режим – ни союзник, ни друг. Он – враг польского народа и польского государства", – заявил он.

Эти взгляды сейчас становятся все более распространенными в Польше. Исследование фокус-групп, проведенное государственной социологической компанией CBOS, показало на этой неделе, что поляки заинтересованы в политике, благоприятствующей им по сравнению с украинцами, которые, по словам респондентов, "злоупотребляют своими правами в Польше".

Опрос SW Research, проведенный ранее в этом месяце, показал, что 51,9% респондентов заявили, что их мнение об Украине и Зеленском ухудшилось после решения Зеленского о военной части УПА.

Тадеуш Иваньский, руководитель отдела Беларуси, Украины и Молдовы в государственном аналитическом центре "Центр восточных исследований", заявил, что сократить разрыв между польской и украинской точками зрения будет крайне сложно.

"Зеленский выдержал огромное давление со стороны России и Трампа, который пытался сломить его и заставить пойти на различные уступки. Поэтому давление со стороны Польши – с целью заставить его отказаться от УПА – по сравнению с этим практически незаметно", – сказал он изданию Politico.

Украина и Польша - последние новости

Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "с Бандерой в Европейский Союз Украина не войдет".

Также он добавил, что Украина не получит от Польши обещанные самолеты МиГ, поскольку Варшава не получила от Киева дроны.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отмечал, что на сегодняшний день напряженность между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, но может серьезно обостриться.

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