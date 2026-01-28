Кофе на завтрак не спасает: невролог объяснил, почему с утра возникает 'туман в голове'

Кажется, что кофеин – единственное спасение от утренней заторможенности, но нет.

Когда мы думаем об утренних привычках, помогающих разогнать "туман в голове", первым на ум обычно приходит кофе. Однако один из неврологов подчеркивает важность того, что еще вы употребляете первым делом с утра (и в течение всего дня).

Доктор медицины Дивия Каул, невролог и медицинский директор отделения двигательных расстройств в Институте нейронаук Hackensack Meridian, настаивает: еда – это не просто топливо для физической активности, но и фундамент нашего ментального состояния. Эксперт подчеркивает, что глубокое понимание связи между рационом и психическим благополучием является критически важным условием. Без этого невозможно поддерживать тело здоровым, а разум – острым и устойчивым к стрессам, пишет Parade.

По словам доктора Каул, то, что мы едим, может улучшить ясность ума, концентрацию и продолжительность внимания. Но верно и обратное.

"Рацион, в котором не хватает необходимых питательных веществ, может способствовать утомляемости, трудностям в принятии решений и замедлению реакции", – рассказала она изданию.

Мозг – один из самых метаболически активных органов тела, а это значит, что для хорошей работы ему требуется постоянное поступление определенных питательных веществ. Когда эти вещества отсутствуют, даже временно, могут быстро проявиться такие симптомы, как замедленное мышление (тот самый "туман в голове"), проблемы с фокусировкой и низкая ментальная энергия.

Это особенно важно утром, когда ваш мозг выходит из состояния ночного голодания и нуждается в топливе для запуска выработки нейротрансмиттеров, стабилизации уровня сахара в крови и поддержки устойчивого внимания. Нехватка ключевых питательных веществ за завтраком может запустить цепную реакцию энергетических сбоев и когнитивных провалов, которые продлятся весь день.

Многие люди утром ставят удобство выше питательности, выбирая просто кофе, выпечку или вовсе ничего. И послушайте, иногда это нормально – жизнь бывает суматошной, всякое случается! Но хотя кофеин может дать временный импульс, он не заменяет те "строительные блоки", которые нужны вашему мозгу для реальной работы. Со временем такой режим может привести к хроническому туману в голове, раздражительности и плохой концентрации.

Неврологи говорят, что питательный завтрак не обязательно должен быть сложным, но он должен быть осознанным. Цель состоит в том, чтобы дать мозгу необходимое на раннем этапе, чтобы он не провел остаток дня, пытаясь наверстать упущенное.

Как невролог, доктор Каул умоляет людей перестать пропускать этот единственный микронутриент за завтраком. Другие эксперты по здоровью мозга с ней согласны. И вот в чем суть.

Главная привычка за завтраком, от которой нужно отказаться

Доктор Каул призывает людей перестать придерживаться диет с низким содержанием белка или вовсе без него.

"Потребление достаточного количества белка, особенно утром, дает значительные краткосрочные преимущества для работы мозга, в частности, улучшает концентрацию и когнитивную производительность в течение дня", – отмечает она.

Простите, любители блинчиков и французских тостов, но нейрохирурги дают аналогичный ответ.

Доктор медицины, функциональный нейрохирург в Banner Health Джули Пилитсис утверждает, что, по сравнению с завтраком с высоким содержанием углеводов, богатый белком или сбалансированный завтрак помогает людям лучше справляться с задачами, требующими концентрации и умственных усилий.

Действительно, белок – это больше, чем просто модный тренд.

"Белок поставляет аминокислоты, которые являются строительными блоками для ключевых нейротрансмиттеров, таких как дофамин, норадреналин и серотонин", – объясняет доктор Питер Накаджи, нейрохирург и исполнительный директор Института нейронаук Боба Бове в HonorHealth.

Эти химические вещества регулируют фокус, бдительность, мотивацию и настроение. После ночного голодания нам необходимо сбалансированное количество белка для поддержки дневной активности.

Доктор Накаджи говорит, что утренний белок дает вашему мозгу импульс за счет:

Стабилизации уровня сахара в крови, предотвращая резкие скачки и падения, которые способствуют возникновению "тумана в голове".

Поддержки синтеза нейротрансмиттеров, помогая мозгу "проснуться" и работать в сфокусированном, мотивированном состоянии.

Улучшения устойчивого внимания и рабочей памяти, особенно по сравнению с чисто углеводными завтраками.

Белок обеспечивает не только краткосрочные преимущества. Он также может поддерживать вашу когнитивную функцию в долгосрочной перспективе.

"В долгосрочной перспективе рацион с достаточным количеством белка обеспечивает постоянный приток критически важных аминокислот. Это помогает поддерживать целостность нейронов и способствует нейропластичности – способности мозга формировать и реорганизовывать синаптические связи, что жизненно важно для обучения и памяти на протяжении всей жизни", - заявляет доктор Каул.

Кстати, одно исследование на мышах показало связь между потреблением белка и замедлением старения мозга.

Сколько белка нужно на завтрак

Это не точная наука. "Хотя завтрак с содержанием 15–30 граммов белка является полезным ориентиром для здоровых людей, это общее правило, а не универсальный закон", – подчеркивает доктор Каул.

Она добавляет, что наиболее значимым фактором при определении количества белка является ваше общее состояние здоровья: "Любой человек с уже существующими заболеваниями, особенно болезнями почек или печени, должен проконсультироваться со своим врачом или диетологом, чтобы определить безопасное и подходящее количество белка для своих конкретных нужд".

Лучшие и худшие белки для здоровья мозга

"Чтобы поддержать как краткосрочный фокус, так и долгосрочное когнитивное здоровье, полезно выбирать источники белка, которые также богаты другими питательными веществами, стимулирующими мозг, такими как омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы", – делится доктор Каул.

Она называет отличные источники таких белков:

Жирная рыба (например, лосось).

Яйца.

Фасоль/бобы.

Тофу.

Соевые бобы.

Грецкие орехи.

Так что положите ломтик малосольного лосося на бутерброд с яйцом или приготовьте скрэмбл и подайте его с фасолью и овощами. Добавьте тофу в смузи или посыпьте йогурт грецкими орехами. Ваш мозг скажет вам спасибо.

При этом доктор Каул предупреждает, что потребление некоторых источников белка стоит свести к минимуму. Сюда входят:

Переработанное мясо (бекон, сосиски, колбасы).

Красное мясо (стейк, говядина).

Любые продукты, жаренные во фритюре.

Насыщенные и трансжиры (жирные молочные продукты).

"Хотя белок жизненно важен, некоторые его источники содержат компоненты, которые могут нанести вред вашему здоровью, особенно при чрезмерном употреблении", – отмечает она.

3 других совета для завтрака, чтобы поддержать мозг

Белок – это один из способов помочь мозгу проснуться и сиять, но о первом приеме пищи стоит думать комплексно. Врачи предлагают следующее:

Пейте воду. Доктор Каул советует выпивать 12–16 унций (примерно 350–470 мл) воды еще до того, как вы выпьете кофе. Она объясняет: "Ваше тело проводит 6–8 часов без жидкости пока вы спите, что приводит к состоянию легкого обезвоживания. Мозг примерно на 75% состоит из воды, и даже незначительное обезвоживание может оказать заметное негативное влияние на его работу". Выбирайте сложные углеводы вместо сахара. "Цельнозерновые продукты, фрукты и овощи поддерживают память и здоровое старение мозга, в то время как избыток сахара связан с ухудшением когнитивных способностей и большим накоплением амилоида в мозге", – заявляет доктор Пилитсис. Не пропускайте завтрак. Да, по утрам бывает некогда, но выделите время для завтрака, чтобы зарядиться энергией для своей работы. "Регулярное питание помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживает циркадные ритмы, что важно для когнитивной производительности", – объясняет доктор Пилитсис.

