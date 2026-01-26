5 чашек кофе могут дать меньше эффекта, чем одна: ученые объяснили, как на нас влияет кофеин

Новое исследование ставит под сомнение привычные представления о пользе напитка.

Для миллионов людей утро немыслимо без чашки ароматного кофе. Мы привыкли думать об этом ритуале как о способе взбодриться и настроиться на рабочий лад. Однако, пока мы наслаждаемся вкусом, внутри организма происходят невидимые процессы. Новое исследование показывает: то, как именно ваше тело усваивает этот утренний допинг, может играть ключевую роль в защите от диабета. И секрет здесь кроется не в сорте зерен, а в вашей генетике.

Маленькое, скрытое различие в том, как организм перерабатывает кофеин, по-видимому, формирует риск развития диабета способами, которые невозможно объяснить простыми ежедневными привычками, пишет Earth. Сигнал исходит не от чашки кофе, а от того, что происходит после попадания кофеина в кровоток.

О чем говорят гены

Генетические различия, которые замедляют расщепление кофеина организмом, были связаны с понижением вероятности развития диабета 2 типа примерно на 19%, независимо от потребления кофе.

Используя ДНК в качестве ориентира, исследователи из Каролинского института (KI) заглянули дальше кофейных чашек и сосредоточились на уровне кофеина внутри организма. Доктор Сюзанна К. Ларссон, чья команда изучает, как факторы питания и генетика объединяются, формируя долгосрочные риски метаболических и сердечных заболеваний, руководила работой в KI и координировала анализ данных для этого проекта.

Результаты ставят биологию кофеина, а не привычки употребления напитков, в центр дебатов о весе и диабете. Исследование опубликовано в журнале BMJ Medicine.

Способ заваривания меняет биологию

Обзор долгосрочных исследований связывает употребление кофе с более низким риском диабета 2 типа, даже когда содержание кофеина варьируется. Однако способ заваривания меняет то, какие соединения кофе попадают в организм, помимо кофеина.

"В предыдущих исследованиях было обнаружено, что кофе способствует повышению уровня вредных липидов в крови, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила Ларссон.

Эта дополнительная "химия" означает, что потребление кофе может выглядеть как защитным, так и вредным фактором, даже если воздействие кофеина остается неизменным.

Как накапливается кофеин

Уровень кофеина в крови зависит как от того, что вы пьете, так и от того, насколько быстро ваша печень его расщепляет. Измеренная концентрация находится в плазме (жидкой части крови) и остается более высокой, когда метаболизм работает медленно.

Исследование связало распространенные варианты ДНК с метаболитами кофеина и показало, что медленное расщепление часто приводит к меньшему потреблению кофе (человеку нужно меньше чашек для эффекта). Это несоответствие помогает объяснить, почему "пить больше кофе" – это не то же самое, что иметь больше циркулирующего кофеина в крови в течение многих часов.

Генетический путь к причинам и следствиям

Вместо того чтобы отслеживать диеты десятилетиями, команда использовала менделевскую рандомизацию – генетический подход для оценки причинно-следственных связей. Они сосредоточились на двух вариантах ДНК, связанных с метаболизмом кофеина, которые действуют как пожизненные маркеры, поскольку гены не меняются.

Сравнивая эти варианты с жировыми отложениями, диабетом и сердечными исходами в крупных генетических базах данных, анализ снизил влияние посторонних факторов. Тем не менее, этот метод не может доказать, что произойдет, если конкретный человек изменит свою суточную дозу кофеина или его источник.

Небольшие изменения в жировой массе

Наиболее четкий сигнал проявился в адипозности (количестве жировой ткани), а не в мышечной ткани или костях.

Более высокая генетически предсказанная концентрация кофеина была связана с небольшим снижением индекса массы тела (ИМТ), равным примерно 0,38 пункта. Та же генетическая модель соответствовала примерно 0,57 кг меньшей жировой массы, в то время как безжировая масса практически не изменилась.

Краткосрочные испытания показывают, что кофеин может умеренно снижать вес и жировую массу, но генетика не может заменить контролируемые исследования с дозированием.

Снижение риска диабета

Доказательства были наиболее сильными для диабета, опираясь на крупные международные исследования, отслеживающие генетические связи с болезнями. Наблюдение одной и той же закономерности в разных наборах данных сделало результат более убедительным.

Последующий медиационный анализ (оценка того, как один фактор работает через другой) показал, что 43% эффекта снижения риска диабета обусловлено снижением ИМТ. Оставшаяся доля может включать другие процессы, такие как изменения реакции на инсулин, но генетические данные не могут отследить эти шаги напрямую.

Сердце осталось в стороне

Исследователи также проверили связь с основными проблемами сердца и инсультом, где прошлые исследования кофе часто давали противоречивые результаты. В отношении ишемической болезни, аритмии, сердечной недостаточности и инсульта генетический сигнал не показал четкой закономерности.

Нулевой результат может означать, что кофеин мало влияет на сердце, или что риск различается при низких и высоких уровнях потребления. В любом случае, исследование дает более сильную поддержку связи кофеина с весом и диабетом, чем с сердечно-сосудистой системой.

У кофеина все еще есть пределы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) называет дозу в 400 мг в день как не связанную с негативными последствиями для большинства взрослых.

Поскольку кофеин блокирует аденозин (химическое вещество мозга, способствующее сонливости), прием во второй половине дня может продлить бодрствование до глубокой ночи. FDA оценивает, что судороги могут возникнуть после быстрых доз около 1200 мг, особенно при использовании чистых порошков, которые легко передозировать.

Для любого исследования здоровья кофеин должен оставаться в разумных пределах, а сладкие напитки могут свести на нет метаболические преимущества из-за лишних калорий.

Ограничения и следующие шаги

Любая связь генетики со здоровьем все еще оставляет пробел между маркером крови и реальным выбором напитка. Эти анализы предполагают, что варианты ДНК влияют на болезнь только путем изменения уровня кофеина, а не подталкивая к другим привычкам.

Большинство участников были европейского происхождения, и дизайн исследования не мог проверить, действуют ли умеренные и высокие дозы по-разному. Будущие исследования могли бы отслеживать кофеин в плазме напрямую с течением времени и тестировать контролируемые дозы, наблюдая за сном и сердечным ритмом.

Генетика указывает на то, что кофеин, остающийся в крови дольше, является метаболическим сигналом, а не просто привычкой. Кофе содержит множество соединений, поэтому для более четких ответов потребуются длительные испытания, отделяющие кофеин от всего остального.

