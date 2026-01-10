6 трав, которые стоит начать выращивать из семян уже сейчас, чтобы получить урожай весной

Некоторым травам требуется до 12 недель для того, чтобы сформировать рассаду.

Некоторые из популярных видов трав следует высевать семенами в помещении за много недель до прекращения заморозков в вашем регионе, поскольку они очень медленно растут. В частности, медленно прорастают и требуют определенного времени для формирования рассады многолетние травы, пишет Better Homes & Gardens.

Вот шесть трав, которые стоит начать выращивать из семян уже сейчас, чтобы они были готовы к пересадке на открытый воздух, как только температура станет достаточно высокой. Если повезет, вы сможете собрать их до конца весны и даже летом.

Тимьян

Действительно крошечные семена, очень медленное прорастание и низкие показатели всхожести часто затрудняют выращивание тимьяна (Thymus vulgaris) из семян. На самом деле, даже при идеальных условиях выращивания, этой засухоустойчивой траве может потребоваться три или более недель, чтобы прорасти. Семена нужно посадить как минимум за 8-10 недель до последних заморозков. Подождите с пересадкой рассады, когда у нее появятся две или три пары настоящих листьев.

Шнитт-лук

Легко посеять семена шнит-лука (Allium schoenoprasum) в вашем саду, как только почва прогреется, но если вы хотите получить более ранний урожай, посейте семена в лотки по крайней мере за 8 недель до последних заморозков в вашем регионе. Сейте несколько семян в ячейку и ждите появления ростков через 7–14 дней. Прорежьте до 3–4 саженцев, как только они достигнут нескольких сантиметров в высоту. Как только температура установится выше нуля, пересадите рассаду кластерами в ваш сад на расстоянии 2–8 сантиметров друг от друга рядами на расстоянии 18 сантиметров.

Розмарин

Планируйте заранее, если вы хотите вырастить розмарин (Salvia rosmarinus) из семян, поскольку вам нужно будет начать сеять семена в контейнеры за 10–12 недель до последних заморозков в вашем регионе. Слегка накройте семена, так как им нужен свет для прорастания через 14–21 день. Пересадите рассаду в отдельные контейнеры, когда у растений будет две пары настоящих листьев, а затем пересадите рассаду на улицу после последних заморозков.

Петрушка

При выращивании петрушки (Petroselinum crispum) из семян прорастание этого двухлетнего растения может занять до 30 дней . Чтобы выращивать петрушку в помещении, размягчите семенную оболочку, замочив семена в воде на ночь перед посадкой. Посейте семена в контейнеры с ячейками диаметром 2,5 см примерно за 8 недель до последних весенних заморозков в вашем регионе. Пересаживайте рассаду после того, как почва прогреется.

Большинство садоводов выращивают петрушку как однолетнее растение и используют ее листья в пищу, прежде чем петрушка отмрет с сильными заморозками. В регионах с мягкими зимами корни петрушки могут пережить холода и появиться весной как растения второго года, которые дают только цветы и семена.

Орегано

Чтобы вырастить орегано из семян, посейте семена в помещении в лотки за 8–10 недель до последних заморозков в вашем регионе. Семена следует осторожно утрамбовать в почву, а не прикрывать ею, поскольку для прорастания семян нужен свет. Пересадите рассаду в отдельные контейнеры, когда у нее появятся две пары настоящих листьев. После того, как пройдут последние заморозки в вашем регионе, пересадите рассаду на улицу.

Шалфей

Начните выращивать собственный шалфей (Salvia officinalis) из семян примерно за 8 недель до последних заморозков в вашем регионе. Посейте 2–3 семечка в отдельные контейнеры. После того, как семена прорастут через 7–21 день, прорежьте рассаду до одного растения в контейнере. Пересадите рассаду на улицу после последних заморозков в вашем регионе.

Травы для выращивания дома

Напомним, что существует перечень ароматных трав, которые легко можно выращивать дома. Среди них мята, орегано, базилик и другие пряные травы.

