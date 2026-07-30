Милая привычка кошачьих является их способом выражения любви.

Большинство владельцев кошек видели милое поведение своих животных, когда те топчут хозяев лапами и мурлыкают при этом. В такой момент они похожи на пекарей, замешивающих тесто. И хотя такое действие кота на первый взгляд ничего не означает, на самом деле за ним скрывается нечто большее. Ученые изучили, почему кошки мнут лапами человека, и пришли к интересным выводам.

Ранее мы также рассказывали, почему кот приносит мышей хозяину - на самом деле он делает это не из-за заботы о вас.

Что значит, если кошка топчет лапками хозяина

Забавную привычку кошачьих расшифровало издание PetMd. Поведение, при котором кошка разминает поверхность лапами, называется "молочный шаг".

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Такое название появилось неспроста. Оно появляется у котят с самого рождения, когда они инстинктивно разминают лапами живот кошки. Это движение стимулирует выработку грудного молока. Многие питомцы сохраняют его во взрослом возрасте, особенно если их очень рано отлучили от матери.

Одна из главных причин, почему кот мнет передними лапами во взрослом возрасте - создание ощущения комфорта. Котята запоминают, что рядом с матерью им было тепло и уютно. Поэтому они продолжают применять молочный шаг и в будущем, чтобы успокоиться. Нередко поведение сопровождается мурлыканьем, способствуя расслаблению и выработке окситоцина.

Ученые объяснили, почему кошки делают массаж лапами даже в дикой природе. Такое поведение есть и у больших кошачьих вроде тигров и львов. С помощью молочного шага животные готовятся ко сну. Они приминают траву и листья, чтобы сделать уютное место для сна. А топтание лапами инстинктивно помогает им расслабиться. У домашних кошек это поведение часто можно увидеть на лежанках.

Также у котов на подушечках лап есть пахучие железы. Когда они разминают место, то помечают его своим запахом. Если придут чужаки, то поймут, что территория занята. А когда кошка топчет лапами и мурчит на хозяине, то оставляет аромат на нем. Она предупреждает других животных: "Этот человек мой".

Из совокупности названных выше причин можно сделать вывод, что значит, когда кот мнет лапами и мурчит на хозяине. Таким образом он вспоминает об уютном пребывании возле мамы, готовит место для сна, помечает вас своим запахом и расслабляет себя. Это способ пушистого друга проявить свою любовь. На кошачьем языке подобное поведение означает: "Рядом с тобой я чувствую комфорт и безопасность".

Эксперты по животным советуют не игнорировать и не наказывать такое поведение, чтобы не обидеть питомца. Если вам не нравится, когда кошка делает на вас молочный шаг, то можно купить для неё мягкую подстилку.

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