Маленький секрет эволюции: почему кошки мяукают, а львы и тигры рычат

Причина кроется в одной детали, которая навсегда разделила домашних пушистиков и диких хищников.

Привычное нам "мяу" и грозный рык тигра имеют совершенно разное происхождение, несмотря на общих предков животных. О разнице звуков рассказали в материале BBC Wildlife.

Все решает строение горла. У наших домашних кошек в голосовом аппарате есть твердая эпигиальная кость. Она фиксирует гортань и позволяет ей вибрировать так, чтобы мы слышали сладкое мурлыканье.

У львов и тигров вместо этой твердой кости – эластичная связка. Она растягивается, создавая большой "звуковой канал". Как отметили в Музее естественных наук Карнеги, именно эта гибкая ткань позволяет крупным кошкам издавать тот самый "жуткий рёв". Но из-за этой же расслабленности горла они физически не могут мурлыкать.

География голоса

Интересно, что даже среда обитания диктует кошкам, как им "разговаривать". Исследователи заметили интересную закономерность:

Обитатели джунглей и лесов чаще издают высокие звуки, похожие на "мяу", потому что в густых зарослях так легче передать сигнал.

Обитатели открытых равнин (как львы в саванне) рычат максимально низко и глубоко – так звук разносится на километры по пустому пространству.

Домашний питомец снова дома

