Почему кошки шипят в 'пустоту' и что они там видят: объяснение экспертов

Для котов слежение глазами за объектами – важная часть стратегии для познания окружающего мира, выяснили ученые.

Иногда поведение животных кажется людям загадочным и даже мистическим. В частности, интересно, почему кошка смотрит в одно место или кот и даже может шипеть, как нам кажется, в пустоту.

Такое поведение кошек безобидно, его можно легко объяснить с точки зрения науки, сообщает издание VCA Hospitals. По данным портала, владельцы могут не понимать, что животное действительно что-то видит там, где, по их мнению, ничего нет.

Почему кошки смотрят в одну точку – возможные причины

Во-первых, у котов очень острое зрение, и они способны замечать мельчайшие движения даже при слабом освещении. Они могут смотреть в одну точку, потому что заметили:

Крошечного паука.

Муравья или муху.

Ваши любимцы, возможно, охотятся за этими насекомыми.

Кроме того, животные имеют способность замечать отражения и блики света в диапазонах, недоступных человеческому глазу. Поэтому они могут просто наблюдать за чем-то, что мы не способны видеть.

Во-вторых, люди в среднем способны улавливать звуки в диапазоне частот от 20 до 20 000 герц, а коты – от 80 до 85 000 Гц. То есть, если кошка смотрит в пустоту и шипит, возможно, она слышит что-то по ту сторону стены, например, бегающую мышь, шорохи в трубах или шум в соседней квартире.

Почему кошки смотрят в одну точку – другие причины

Животное может просто смотреть в одну точку, потому что ему так хочется. Иногда люди так делают – просто смотрят куда-то без причины и думают о чем-то своем. Кошки могут делать то же самое.

Если коты не видят конкретный объект, их мозг все равно может анализировать пространство и предсказывать возможные движения или развитие событий, основываясь на инстинктах или уже полученном опыте, говорится в блоге психолога Адама Гилла, опубликованном на Cat Cognition.

В научной статье, размещенной в базе PubMed, подчеркивается, что для этих животных в повседневной жизни слежение глазами за объектами является важной частью когнитивной стратегии, так они познают окружающий мир.

Ранее УНИАН выяснил, как кошки говорят спасибо. Ветеринар Джули Хант поделилась, что есть 8 милых способов.

