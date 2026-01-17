Ветеринары назвали 6 неожиданных вещей, которые безумно раздражают котов

Распознавание этих триггеров может помочь снизить стресс у кота/кошки и укрепить вашу связь с любимцем.

Ваша кошка или кот может испытывать раздражение из-за некоторых ваших действий. Однако, поскольку коты общаются по-другому, многие люди часто не замечают этих неочевидных признаков. Ветеринары рассказали порталу ParadePets о 6 вещах, которые тайно бесят котов. Знание этих раздражающих факторов может помочь вам снизить стресс, улучшить поведение и укрепить связь с вашим пушистым другом.

1. Переживание больших перемен

По словам ветеринара Эйми Уорнер, коты нуждаются в рутине и предсказуемости, и даже небольшие нарушения могут вызывать у них стресс. Ваш кот может проявлять признаки стресса, такие как замкнутость, тревожность или другое поведение, при столкновении с большими переменами, такими как переезд в новый дом, появление новых людей или даже перестановка мебели.

2. Одежда для домашних животных

Одежда для домашних животных может выглядеть мило, но она вызывает стресс у многих котов. "Одежда может нарушать равновесие и влиять на то, как они ориентируются в окружающей среде", – говорит Уорнер. Хотя некоторые коты могут терпеть ношение одежды в течение короткого времени, это не значит, что им это нравится.

3. Прикосновение к липким поверхностям

Коты от природы чистоплотны и предпочитают содержать лапы в чистоте, поэтому липкие поверхности являются основным источником раздражения. Невозможность удалить что-либо с лап может вызвать тревогу и стресс, поэтому большинство кошек будут избегать липких поверхностей, когда это возможно. Некоторые котовладельцы даже используют это, приклеивая скотч в местах, куда котам лучше не заходить.

4. Поглаживание хвоста

Многие коты очень не любят, когда прикасаются к их хвосту, поскольку это чувствительная область, полная нервных окончаний. "Хвост – это продолжение позвоночника и ключевой способ, которым коты выражают такие эмоции, как возбуждение, страх или раздражение", – объясняет Уорнер. "Когда кто-то внезапно хватает или гладит хвост, это может восприниматься как угроза, заставляя кота отступать или нападать".

5. Нахождение рядом с громкими звуками

"У котов очень чувствительные уши, которые помогают им предупреждать о хищниках и помогают им находить и выслеживать добычу", – объясняет ветеринар Джули Хант. "Звуки, которые кажутся громкими для людей, особенно громки для чувствительных ушей кошки и могут напугать кота или перегрузить его чувствительные уши". По словам Хант, большинство котов стараются избегать громких звуков, ища более тихое место, например, прячась под кроватью во время грозы.

6. Воздействие сильных запахов

У котов чрезвычайно чувствительное обоняние, поэтому сильные запахи для них неприятны. "Кошачьи носы улавливают запахи и феромоны гораздо тоньше, чем люди", – объясняет Хант. "Запахи, которые кажутся нам сильными, могут быть очень сильными – и часто неприятными – для кота". В результате многие коты избегают мест с сильными запахами, включая ароматизированные чистящие средства, ароматизированный наполнитель для кошачьего туалета или сильно пахнущие помещения.

Если вы все-таки разозлили или огорчили свою кошку, ветеринары объяснили, как правильно перед ней извиниться.

