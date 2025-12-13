Эти действия сигнализируют о привязанности, признательности, доверии и любви.

Кошки часто посылают вам тонкие знаки любви, признательности и благодарности — вы просто их не замечаете. Ветеринар Джули Хант рассказала порталу Paradepets о восьми трогательных способах, какими кошка показывает вам свои любовь – и некоторые вас могут действительно удивить.

1. Они приносят подарки

"Кошки могут проявлять привязанность или выражать свою благодарность, принося вам подарки, будь то их любимая игрушка или, иногда, свежепойманная добыча", — объясняет доктор Хант. Некоторые эксперты видят в этом проявление любви, в то время как другие интерпретируют это как поведение кошки, подобное тому, как мать учит своего котенка охотиться.

2. Они следуют за вами повсюду

Доктор Хант объясняет, что такое поведение кошек обычно является признаком того, что ваш пушистый друг хочет проводить с вами больше времени.

"Желание проводить с вами время показывает, насколько им нравится ваше присутствие, и это настоящий комплимент", — говорит доктор Хант. "Вы можете поощрять это ласковое поведение, признавая присутствие вашей кошки, время от времени поглаживая её, когда вы перемещаетесь по дому".

3. Они трутся головой о вас

Ещё один способ, которым кошки проявляют привязанность, благодарность и говорят "спасибо", — это тереться головой о ваши руки, ноги или тело, объясняет доктор Хант. "У кошек есть пахучие железы по бокам морды, поэтому, когда они бодаются или трутся о вас, они распространяют свой запах и помечают вас как своего. Это также сигнализирует о том, что вы — безопасный, заслуживающий доверия и знакомый человек в их мире", — добавляет она.

4. Кошка медленно моргает

"Медленное моргание — это версия вашей кошки приветственных объятий или поцелуев", — объясняет доктор Хант. "Когда вы научитесь отвечать на медленное моргание, вы можете с удивлением увидеть, как ваша кошка моргает в ответ, подходит к вам или даже забирается вам на колени".

5. Они спят на вас или рядом с вами

"Кошки часто проявляют привязанность и благодарность, спя на вас или рядом с вами", — объясняет доктор Хант. "Это поведение демонстрирует их желание и уровень комфорта от пребывания рядом с вами".

6. Они "месят" вас лапами

Это поведение уходит корнями в детство. "Когда котята сосут молоко, они разминают живот матери, чтобы стимулировать приток молока, часто одновременно мурлыкая", — говорит доктор Хант. "Разминание — это признак крайней удовлетворенности, доверия и любви".

7. Они тепло вас приветствуют

Один из самых очевидных способов, которым кошки говорят "спасибо", — это встреча и приветствие у двери.

"Некоторые кошки также могут перевернуться и показать свой живот, чтобы вы пообщались с ними по прибытии домой. Это также демонстрирует уровень доверия, поскольку показ живота ставит их в уязвимое положение", - говорит Хант.

8. Они вас лижут

"Кошки-матери вылизывают своих котят, поэтому такое поведение может выражать родительскую любовь", — делится доктор Хант. "Некоторые другие кошки, которые сформировали тесные связи в доме, также могут лизать друг друга".

Ранее ветеринары рассказали, почему кошка спит на человеке. У этой милой привычки может быть несколько причин.

