США отменили закупки легкого танка Booker по позорной причине, - СМИ

Армия США официально отказалась от программы легкого танка M10 Booker, признав, что проект не соответствует первоначальным задачам. Проще говоря, "легкий танк" в итоге оказался чрезмерно тяжелым. Об этой типичной для Пентагона истории рассказывает на страницах 19fortyfive обозреватель оборонных технологий Исаак Зейтц.
История M10 Booker берет свое начало в 2013–2014 годах, когда армия США запустила программу Mobile Protected Firepower. Ее целью было предоставить пехотным боевым группам защищенную мобильную бронемашину непосредственной огневой поддержки. Фактически речь шла о замене устаревших и списанных легких танков M551 Sheridan. Концепция предусматривала создание относительно легкой машины, которую можно было бы быстро перебрасывать транспортными самолетами и желательно даже десантировать с воздуха.
Победителем соответствующего тендера стала компания General Dynamics Land Systems, которая предложила машину на базе платформы ASCOD 2 со 105-мм пушкой M35, современными прицельными системами и повышенной живучестью. M10 Booker позиционировался как штурмовая машина для поддержки пехоты, способная уничтожать укрепления, огневые точки и легкобронированные цели с меньшей логистической нагрузкой, чем у основного боевого танка.
Однако в процессе разработки требования к машине постоянно менялись. Платформа ASCOD, изначально созданная для боевых машин пехоты, оказалась больше и тяжелее, чем было необходимо для штурмовой машины. Со временем на M10 добавлялись новые системы защиты и оборудование, что привело к стремительному росту массы. В итоге вес Booker достиг примерно 38–42 тонн – уровня, сопоставимого с японским основным боевым танком Type 10, но с меньшей пушкой и более слабой броней.
К 2023 году программа перешла к этапу низкосерийного начального производства. В начале 2024 года армия США демонстрировала M10 Booker на публичных мероприятиях и во время испытаний; по официальным материалам, около 80 машин проходили тестирование и ограниченное использование. В то же время именно на этом этапе стало очевидно, что ключевая цель программы не достигнута: из-за чрезмерного веса машину больше невозможно было десантировать с воздуха или эффективно транспортировать самолетами C-130. Сообщалось даже о проблемах с инфраструктурой полигонов, где мосты не были рассчитаны на такую нагрузку.
В мае 2025 года армия США официально отменила программу M10 Booker. Среди причин назвали "расширение требований", рост стоимости, проблемы с техническим обслуживанием и, главное, несоответствие веса машины роли быстрого развертывания. Несмотря на то, что к этому моменту было поставлено около 26 серийных машин, военное ведомство решило остановить закупки, а не пытаться оправдать уже понесенные расходы.
Министр армии США Дэниел Дрисколл публично признал ошибку, кратко подытожив судьбу проекта фразой: "Мы ошиблись с Букером".
"Таким образом, взлет и падение M10 Booker является одновременно поучительной историей и толчком к реформам, напоминая планировщикам, что убедительная концепция является настолько долговечной, насколько долговечна инженерная и закупочная дисциплина, которая сохраняет ее вплоть до реализации", – резюмирует автор публикации.
Другие интересные публикации на тему вооружений
Как писал УНИАН, в 2026 году Украина заняла 20-е место в глобальном рейтинге военной мощи Global Firepower, который оценивает потенциал 145 стран по более чем 60 показателям.
Сильными сторонами Украины составители рейтинга назвали масштабы действующей армии, военно-морской потенциал, развитую железнодорожную сеть, добычу угля и уровень оборонных расходов, тогда как слабыми – отсутствие подводных лодок и крупных боевых кораблей, собственных танкеров, а также высокое потребление энергоресурсов.