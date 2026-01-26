США отменили закупки легкого танка Booker по позорной причине, - СМИ

Легкобронированная машина со слабой пушкой оказалась тяжелее основного боевого танка.

Армия США официально отказалась от программы легкого танка M10 Booker, признав, что проект не соответствует первоначальным задачам. Проще говоря, "легкий танк" в итоге оказался чрезмерно тяжелым. Об этой типичной для Пентагона истории рассказывает на страницах 19fortyfive обозреватель оборонных технологий Исаак Зейтц.

История M10 Booker берет свое начало в 2013–2014 годах, когда армия США запустила программу Mobile Protected Firepower. Ее целью было предоставить пехотным боевым группам защищенную мобильную бронемашину непосредственной огневой поддержки. Фактически речь шла о замене устаревших и списанных легких танков M551 Sheridan. Концепция предусматривала создание относительно легкой машины, которую можно было бы быстро перебрасывать транспортными самолетами и желательно даже десантировать с воздуха.

Победителем соответствующего тендера стала компания General Dynamics Land Systems, которая предложила машину на базе платформы ASCOD 2 со 105-мм пушкой M35, современными прицельными системами и повышенной живучестью. M10 Booker позиционировался как штурмовая машина для поддержки пехоты, способная уничтожать укрепления, огневые точки и легкобронированные цели с меньшей логистической нагрузкой, чем у основного боевого танка.

Однако в процессе разработки требования к машине постоянно менялись. Платформа ASCOD, изначально созданная для боевых машин пехоты, оказалась больше и тяжелее, чем было необходимо для штурмовой машины. Со временем на M10 добавлялись новые системы защиты и оборудование, что привело к стремительному росту массы. В итоге вес Booker достиг примерно 38–42 тонн – уровня, сопоставимого с японским основным боевым танком Type 10, но с меньшей пушкой и более слабой броней.

К 2023 году программа перешла к этапу низкосерийного начального производства. В начале 2024 года армия США демонстрировала M10 Booker на публичных мероприятиях и во время испытаний; по официальным материалам, около 80 машин проходили тестирование и ограниченное использование. В то же время именно на этом этапе стало очевидно, что ключевая цель программы не достигнута: из-за чрезмерного веса машину больше невозможно было десантировать с воздуха или эффективно транспортировать самолетами C-130. Сообщалось даже о проблемах с инфраструктурой полигонов, где мосты не были рассчитаны на такую нагрузку.

В мае 2025 года армия США официально отменила программу M10 Booker. Среди причин назвали "расширение требований", рост стоимости, проблемы с техническим обслуживанием и, главное, несоответствие веса машины роли быстрого развертывания. Несмотря на то, что к этому моменту было поставлено около 26 серийных машин, военное ведомство решило остановить закупки, а не пытаться оправдать уже понесенные расходы.

Министр армии США Дэниел Дрисколл публично признал ошибку, кратко подытожив судьбу проекта фразой: "Мы ошиблись с Букером".

"Таким образом, взлет и падение M10 Booker является одновременно поучительной историей и толчком к реформам, напоминая планировщикам, что убедительная концепция является настолько долговечной, насколько долговечна инженерная и закупочная дисциплина, которая сохраняет ее вплоть до реализации", – резюмирует автор публикации.

Как писал УНИАН, в 2026 году Украина заняла 20-е место в глобальном рейтинге военной мощи Global Firepower, который оценивает потенциал 145 стран по более чем 60 показателям.

Сильными сторонами Украины составители рейтинга назвали масштабы действующей армии, военно-морской потенциал, развитую железнодорожную сеть, добычу угля и уровень оборонных расходов, тогда как слабыми – отсутствие подводных лодок и крупных боевых кораблей, собственных танкеров, а также высокое потребление энергоресурсов.

