Всего в американской армии на вооружении находится 80 "Букеров".

Армия США объявила об отмене выпуска боевой машины типа M10 Booker в ответ на "текущие мировые события и в поддержку стратегических целей". Остатки средств будут перераспределены на другие проекты в течение двух лет.

Дальнейшая судьба уже выпущенных машин (80 единиц) будет решена после полного расторжения контракта с производителем General Dynamics, пишет Defence Express.

Издание отметило, что идея обзавестись "Букерами" возникла в американской армии еще в 2013 году, а уже в 2015 году был официально объявлен проект MPF (Mobile Protected Firepower), в рамках которогой была определена потребность в машине массой не более 32 тонн, которая могла бы работать в суровых и непредсказуемых местах. А через 10 лет и почти $2 млрд расходов в Пентагоне признали, что не знают, что делать с "Букерами".

Видео дня

В дополнение, стало известно, что Пентагон подтасовал победу в конкурсе на производство этих машин компании General Dynamics Land Systems, хотя более удачный проект представила компания BAE Systmes.

Легкий танк M10 Booker

Ранее сообщалось, что армия США официально сняла с вооружения легкий танк M10 Booker, и теперь там думают, куда девать ранее купленные 80 единиц.

Один из вариантов - это возможная отправка в Украину на войну против РФ, высказывал мнение оборонный обозреватель Айзек Зайц.

"Несмотря на то, что M10 Booker не удовлетворяет ни одной из потребностей армии США, он все равно является хорошей машиной сам по себе", - отметил обозреватель.

Вас также могут заинтересовать новости: