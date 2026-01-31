Эксперты советуют не допускать эти 5 ошибок при использовании отопления дома

Немало пожаров происходит именно в период с декабря по март при попытке обогреть жилье.

Зима – это время года, когда больше времени проводится дома. Хотя эти месяцы могут быть уютными, с точки зрения опасностей это и один из самых безопасных периодов, поскольку происходит немало пожаров, пишет Huffpost.

Согласно данным, собранным с 2017 по 2019 год национальной системой отчетности Управления пожарной охраны США, более половины всех пожаров в домах происходят с декабря по март.

Отмечается, что многие из этих случаев можно было бы избежать. Эксперты по пожарной безопасности и электротехнике поделились с изданием самыми большими ошибками, которых они хотят, чтобы вы избегали этой зимой:

Видео дня

1. Не ставьте обогреватель вблизи предметов, которые могут загореться.

Более чем в четверти случаев крупнейших пожаров, возникающих в жилых домах, огонь вспыхнул из-за того, что источник тепла находился слишком близко к предметам, которые могли загореться. Нередко виновником возникновения пожара является обогреватель.

Менеджер по коммуникациям Национальной ассоциации пожарной безопасности Сьюзан Маккелвей советует не устанавливать обогреватель близко к любой мебели, шторам или другим легковоспламеняющимся предметам.

2. Проверяйте свои датчики угарного газа и дыма.

Во многих случаях, когда происходили пожары, дымовые сигнализаторы в зданиях не работали или были демонтированы именно тогда, когда они были наиболее необходимы.

Управление пожарной охраны США сообщило, что большинство пожаров в домах происходят ночью, с 23:00 до 7:00, когда люди спят. Поэтому нужны сигнализаторы, которые будут предупреждать об опасности, когда вы не в состоянии это сделать.

Рекомендуется заменять дымовую сигнализацию каждые десять лет и проверять ее по крайней мере раз в месяц. Обычно ее можно быстро проверить, нажав кнопку тестирования сигнализации.

Эксперты советуют установить несколько сигнализаций в доме. В частности, стоит их устанавливать в каждой спальне, за каждой спальной зоной и на каждом этаже дома, включая подвал.

3. Не оставляйте источники тепла без присмотра.

Распространенной ошибкой является оставление без присмотра всего, что может загореться, даже если это всего на несколько минут.

"Если вы собираетесь использовать свечи, убедитесь, что не выходите из комнаты, когда они горят", – советует Маккелвей.

Также не стоит засыпать, оставив зажженные свечи или огонь в камине, а также не следует оставлять обогреватель включенным, когда вы не дома или спите. Если готовите, то не стоит забывать о блюде на плите, потому что это нередко тоже приводит к пожарам.

4. Не пропускайте техническое обслуживание вашей системы отопления.

Главное, о чем люди часто забывают, это техническое обслуживание своих систем отопления.

"Большинство людей думают, что можно просто каждый год подойти к термостату, нажать на него и все будет хорошо. Вы не знаете, что может случиться, если не проводить регулярные проверки", – отметил владелец компании по установке отопления и кондиционеров Дуэйн Энох.

5. Не подключайте больше приборов, чем может выдержать ваша розетка или электрическая панель.

Эксперты советуют использовать настенную розетку только в том случае, если вы включаете портативный электрический обогреватель, и не стоит пользоваться удлинителем или разветвителем.

"Они загорятся, прежде чем ток дойдет до розетки и сработают автоматические выключатели", – пояснила электрик Айрика Уокер.

В идеале, не следует подключать все устройства к одной розетке, не проверив силу тока и напряжение. Электрик отметила, что все приборы также имеют технические характеристики, где можно проверить максимальную силу тока или напряжение.

Советы, чтобы в доме было тепло

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты посоветовали, сколько должен работать котел в сутки, чтобы в доме было тепло и не приходилось переплачивать.

Также мы писали, что собрали советы, как согреться ночью, если нет отопления и невозможно подключить обогреватель из-за отсутствия света.

Вас также могут заинтересовать новости: