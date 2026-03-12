Путин изучает стратегию Ирана и готовит новый этап войны против Запада, - эксперт

Попытки истощить ресурсы НАТО и угроза странам Балтии становятся новой реальностью европейской безопасности.

Сегодня геополитическая ситуация указывает на то, что Москва ищет новые пути для дестабилизации мира, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя. Поэтому Кремль сейчас внимательно анализирует методы ведения гибридной войны своих союзников, рассказал Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международных отношений в эфире телеканала "Эспрессо" и Slawa.TV .

По мнению эксперта, Россия сейчас очень пристально наблюдает за событиями вокруг Ирана.

"Должны признать, что иранский режим выбрал стратегию, которая является довольно эффективной, - асимметричные действия в ответ на атаки Израиля и США. Иран не может дотянуться до территории Соединенных Штатов или нанести существенный удар по военным целям США, поэтому создает глобальный энергетический кризис. Повторюсь, это довольно эффективно", - подчеркнул Мельник.

Видео дня

Прогнозируя следующие шаги агрессора, спикер предполагает, что Россия может попытаться создать новый кризис из-за невозможности одержать желаемую победу непосредственно в Украине. По его мнению, это может быть либо нападение на одну из стран Балтии, либо другие действия, цель которых - распылить военные ресурсы коллективного Запада.

Кроме прямой агрессии, представитель Центра Разумкова видит угрозу в постоянном нагнетании страха.

"Россия, даже без нападения, будет пытаться создать напряжение в других регионах, но все равно это будет отвлекать военные ресурсы Европы, например, для того, чтобы защищать восточный фланг НАТО - будь то Балтика или Финляндия. Россия, очевидно, готовит какой-то новый этап войны против Запада", - подчеркнул он.

Будущее России

Ранее УНИАН писал, что во Флориде состоялась встреча делегаций США и России, где американскую сторону представлял спецпосланник Стив Виткофф, а российскую - посланник Кремля Кирилл Дмитриев. Стороны обсудили различные вопросы, в частности связанные с войной России против Украины и дипломатическими контактами. Детали переговоров не раскрываются, но участники назвали встречу "продуктивной" и договорились поддерживать дальнейшую связь. Эти переговоры состоялись накануне возможного нового раунда более широких переговоров с участием США, России и Украины по урегулированию войны.

Добавим, что Владимир Зеленский заявил, что после ухода Владимира Путина от власти следующий руководитель России, вероятно, будет слабее и не сможет контролировать страну так же жестко, как нынешний президент. По его словам, Путин много лет концентрировал всю власть в своих руках, поэтому найти человека с такими же возможностями и влиянием будет сложно. В то же время президент не уверен, что новый лидер России будет иметь другие ценности или политический курс, то есть он может оставаться похожим на Путина.

