Dassault представила совершенно новый самолет, который может изменить рынок (фото)

Falcon 10X призван конкурировать с крупнейшими моделями от Bombardier и Gulfstream.

Французская компания Dassault Aviation представила свой новый дальнемагистральный бизнес-джет Falcon 10X. Об этом сообщает Reuters.

С помощью Falcon 10X компания Dassault хочет бросить вызов североамериканским конкурентам в сегменте роскошных бизнес-джетов. Предполагается, что новинка будет конкурировать с крупнейшими моделями от компаний Bombardier и Gulfstream.

Новый самолет стоимостью $80 миллионов имеет очень большое внутреннее пространство (как для своего класса). Дальность полета Falcon 10X составит 13 900 км. Таким образом, он сможет соединять такие города, как Нью-Йорк и Шанхай. Известно, что машина оснащена двигателями британской компании Rolls-Royce.

Видео дня

Презентация нового "летающего пентхауса" происходит на фоне конкуренции производителей самолетов за сверхбогатых клиентов и глав государств в сегменте роскошных самолетов.

Генеральный директор Dassault Эрик Трапье отметил, что основную долю ожидаемых продаж составят корпорации. "Роль этого самолета – преодолевать очень большие расстояния, обеспечивая при этом максимальный комфорт и безопасность", – сообщил он.

Самолет, который сначала ожидали увидеть в эксплуатации в конце 2025 года, а затем в 2027-м, совершит первый полет "в ближайшее время" и поступит в эксплуатацию ближе к концу десятилетия.

Эксперты обращают внимание на то, что модель представили в разгаре новой войны на Ближнем Востоке, которая теоретически может ударить по рынку роскошных самолетов.

Сам Эрик Трапье считает, что пока слишком рано оценивать влияние конфликта на рынок бизнес-джетов. "Немедленного влияния нет, но риски существуют", – добавил он.

Dassault Aviation – другие новости

Компанию Dassault знают в первую очередь как разработчика и производителя истребителя четвертого поколения Dassault Rafale, который сегодня очень популярен на мировом рынке.

Ранее УНИАН сообщал, что Индия может дополнительно закупить еще 114 самолетов Dassault Rafale. Предполагается, что стоимость контракта составит около 40 млрд долларов.

Украина также проявляет большой интерес к европейскому самолету. Впрочем, помехой покупке машин может стать нехватка средств – по мнению специалистов, 100 Rafale могут стоить Киеву более 70 млрд евро с учетом обслуживания.

Вас также могут заинтересовать новости: