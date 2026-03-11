Лазерная передача энергии: обычный самолет в США стал 'электростанцией' в небе

Мировая энергетика стоит на пороге фундаментальных перемен из-за успешных испытаний в небе над Пенсильванией.

В последние годы мировая энергетика пережила ряд масштабных инноваций – от гигантских ветряных турбин до возрождения ядерного сектора США. Однако передача энергии на расстояние - из точки А в точку Б - всегда оставалась слабым звеном.

Ситуация изменилась: один необычный полет над Пенсильванией доказал, что электричество можно транслировать прямо из воздуха, пишет The Pulse. Теперь чистая энергия может направляться невидимыми лучами прямо на наши солнечные панели.

Как недавние инновации изменили мировую энергетическую отрасль

Все мы знаем, что нашей зависимости от нефти и газа должен прийти конец. Особенно учитывая, что недавние военные операции на Ближнем Востоке вызвали резкий рост цен на нефть. В связи с этим большая часть мира обратилась к сектору возобновляемой энергии. Сектору солнечной энергетики потребовались десятилетия, чтобы достичь отметки в 1 ТВт произведенной энергии в 2022 году, но всего два года спустя этот показатель удвоился до 2 ТВт.

Более современные перовскитно-кремниевые солнечные панели достигли поразительной эффективности, производя почти на 60% больше энергии, чем их предшественники. Чего еще можно достичь в солнечной индустрии?

Производство энергии оказывает гораздо большее влияние на глобальную экономику

Реальность нынешнего энергетического рынка такова, что миллионы людей зависят от него в плане средств к существованию и с трудом нашли бы другую работу, если бы рынок угас. И сектор чистой энергии стал важным фактором в мировой экономике. Возобновляемая энергия создает в пять раз больше рабочих мест, чем ископаемое топливо, достигнув отметки в 30 миллионов пару лет назад.

Солнечная энергия может повлиять на рождение новых наций, которые стремятся генерировать всю необходимую мощность от Солнца. Эффективность современных технологий теперь позволяет передавать энергию на огромные расстояния всего с 1% потерь. В связи с недавним скачком цен на нефть большая часть мировой нефти застряла в танкерах в районе Ближнего Востока.

Появилось новое тайное "нефтяное шоссе" для продажи подсанкционной нефти. Итак, каков следующий шаг, ведь очевидно, что индустрия солнечной энергии – наш лучший ответ на вопрос энергоснабжения мира? Один недавний полет в Пенсильвании открыл ответ.

Знаковое достижение в секторе солнечной энергетики

Стартап под названием Overview Energy недавно воплотил в жизнь глубоко значимую мечту, отправив коммерческий самолет Cessna в небо над Пенсильванией. Самолет был оснащен лазером, который направлял солнечную энергию прямо на приемник на земле. Компания заявляет, что это первый случай в истории, когда движущийся источник энергии передал мощность лучами непосредственно на обычные старые солнечные панели на земле.

Тестовый полет доказал, что безопасный для глаз луч энергии может передавать огромные объемы сгенерированной энергии на солнечные панели, имеющие фиксированный приемник. Следующим шагом после тестового полета будет проведение аналогичного испытания на низкой орбите. Воздействие солнечной энергетики на окружающую среду может быть радикально снижено, а в космосе ждет гораздо более мощная солнечная энергия, готовая к поглощению.

Космическая солнечная энергия – ответ на наши энергетические потребности

Проект космической солнечной энергии Калифорнийского технологического института (Caltech) продемонстрировал, что энергию можно передавать в космосе с помощью микроволн. Однако эта система использует оптический лазер для отправки солнечной энергии вниз к нам. Самолет использовал луч или лазер с низкой плотностью мощности для отправки солнечной энергии вниз на обычные, повседневные солнечные панели на земле.

Но эту систему необходимо модернизировать до луча высокой плотности, чтобы сделать теорию осуществимой, и команда отметила, что потребуется разработать дополнительные протоколы безопасности. Overview ожидает, что к 2030 году система будет передавать мегаватты энергии, а позже в этом десятилетии, возможно, и гигаватты. В то время как некоторые ищут в самых глубоких частях страны океаны энергии, Overview смотрит вверх в небо, чтобы питать наш прогресс.

Ранее УНИАН сообщал, что в Швеции превратят воздух и ветер в электрический газ.

