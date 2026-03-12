Есть два сценария окончания войны в Украине и это не мирное соглашение, - турецкий аналитик

Вероятность того, что нынешние переговоры об окончании войны завершатся мирным соглашением, пока довольно низкая.

В случае срыва переговоров о прекращении войны России против Украины и ее затягивании, безопасность как Европы, так и всего мира окажется под большой угрозой.

Об этом в интервью Укринформу сказал Джанфер Балчик, турецкий эксперт по международным отношениям, полковник в отставке, аналитик, исследователь.

"На данном этапе достижение соглашения, которое учитывало бы интересы обеих сторон, достаточно сложно. В случае срыва переговоров и затягивания войны безопасность как Европы, так и мира окажется под большой угрозой", - отметил он.

По мнению Балчика, в настоящее время более реалистичным является контролируемое прекращение огня, чем устойчивый мир:

"Вероятность того, что нынешние переговоры завершатся мирным соглашением, пока довольно низкая. Наиболее вероятным сценарием является "замороженный конфликт до создания соответствующих условий". Другой возможный вариант - прекращение огня и фактическая фиксация линии фронта".

Он убежден, что переговоры имеют значение не только для окончания войны между двумя странами, но и для формирования безопасности Черноморского региона и новой архитектуры безопасности Европы.

Переговоры об окончании войны

Как сообщал УНИАН, 10 марта президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

По словам главы государства, главная тема - договоренности о продолжении обменов, а также о встрече лидеров. Зеленский убежден, что вопросы территорий можно решить только на уровне президентов.

В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что из-за истощения и усталости от войны вскоре наступит переломный момент, чтобы Россия и Украина достигли мирного урегулирования.

