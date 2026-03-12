Непредсказуемый характер ям: 'Киевавтодор' объяснил, почему дороги превратились в решето

Большая часть городских улиц капитально не ремонтировалась 20-30 лет.

Появление ям на дорогах часто носит непредсказуемый характер и традиционно обостряется в зимний период, говорится в статье УНИАН.

Как рассказали в "Киевавтодоре", с переходами температуры воздуха через нулевую отметку происходит изменение агрегатного состояния воды.

"То есть вода проникает в трещины и микротрещины на дорожном покрытии, а когда температура опускается ниже 0°C, она превращается в лед и расширяется в объеме, работая как клин, тем самым вызывая внутреннюю деформацию дорожного покрытия. Завершающим этапом разрушения становится движение транспортных средств, под весом которых образуются выбоины", – пояснили в пресс-службе компании.

Еще одна причина – физическое старение дорожного покрытия, которое имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. Ведь большая часть городских улиц капитально не ремонтировалась 20-30 лет.

"Отсутствие своевременных работ капитального характера вызывает необратимое старение материалов конструкции дорожной одежды и, как следствие, мы имеем глубинные разрушения и деформации. Возникновение ям на покрытиях улиц, где за последние 5-7 лет были проведены работы по капитальному ремонту, не происходит", – отмечают в пресс-службе.

Также на состояние дорог влияет движение перегруженного крупногабаритного транспорта. Грузовики нередко превышают допустимый вес, что значительно ускоряет износ покрытия. Зимой это приводит к появлению новых трещин, а летом – к деформации асфальта и образованию колеи.

В то же время транспортный аналитик и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко обращает внимание, что в Украине сейчас фактически отсутствует дорожный фонд. Из-за этого на части дорог, которые ранее обслуживались своевременно, на определенный период прекратили проводить текущий средний ремонт в необходимых объемах, что приводит к их большей изношенности

"Когда есть какие-то мелкие трещины, после тяжелой зимы дороги гораздо больше повреждены, чем мы видели в предыдущие годы", - пояснил Гречко.

Один из факторов разрушения дорог, а также острого дефицита средств на дорожные работы, – полномасштабная война. По данным отчета Киевской школы экономики, разрушительный эффект от проезда танка в 2,36 раза превышает стандартную нагрузку от гражданского транспорта.

По данным Агентства восстановления, с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на конец января 2026 года в Украине было повреждено или разрушено более 3,2 тыс. км автомобильных дорог государственного значения и 144 искусственные сооружения – мосты, путепроводы, эстакады и туннели – общей протяженностью 14,9 тыс. метров.

Предварительные результаты обследований показали, что ориентировочная площадь дефектов дорожного покрытия составляет около 21,8 млн кв. м, что примерно равно 10% общей площади сети.

Основными причинами такого состояния дорог профильные службы называют превышение межремонтных сроков в 2–6 раз, перенаправление значительной части грузов с железнодорожного и речного транспорта на автомобильный, сверхурочные нагрузки в условиях военного положения. Также на неудовлетворительное состояние дорог влияют недофинансирование отрасли и сложные погодные условия этой зимы.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что по состоянию на конец февраля в Украине было зафиксировано более 23 млн квадратных метров повреждений на основных автомобильных дорогах.

В начале марта премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о старте текущих ремонтов автомобильных дорог общего пользования. По ее словам, в первую очередь это касается международных и национальных маршрутов, обеспечивающих военную логистику, эвакуацию, подвоз гуманитарных грузов, жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры, в том числе и в прифронтовых общинах.

