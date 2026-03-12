В США загадочно исчез генерал, который руководил секретными программами НЛО: что известно

Уильям Маккасленд пропал почти две недели назад после ухода из дома в Альбукерке.

В Соединенных Штатах почти две недели разыскивают генерал-майора Военно-воздушных сил США в отставке Уильяма Нила Маккасленда. К поискам присоединились агенты Федерального бюро расследований, сообщил офис шерифа округа Берналилло в штате Нью-Мексико, передает CNN.

68-летний Маккасленд исчез 27 февраля. По данным следователей, он вышел из своего дома в Альбукерке примерно в 11:00 утра пешком и с тех пор не связывался с семьей или друзьями. Его мобильный телефон остался дома.

На следующий день власти объявили так называемое "серебряное предупреждение" – специальное сообщение для поиска пропавшего человека, которое применяют в случаях возможных медицинских проблем.

Масштабная поисковая операция

Правоохранители проводят масштабные поиски, опрашивают местных жителей и проверяют территории вблизи места проживания пропавшего. По данным офиса шерифа, следователи уже связались с более чем 600 домовладельцами в районе.

К операции также привлечены военные с авиабазы Киртленд, расположенной в Альбукерке.

Маккасленд имеет рост около 178 сантиметров, голубые глаза и белые волосы. По словам следователей, он активно занимался спортом – любил походы, бег и велопрогулки в предгорьях гор Сандия.

Служба в секретных программах

Во время службы в ВВС США Маккасленд занимал ряд важных должностей. В частности, он был главным инженером программы глобальной системы позиционирования Министерства обороны США, а также работал в структурах, связанных с космическими технологиями и специальными программами Пентагона.

Кроме того, он командовал Исследовательской лабораторией ВВС на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Эта база часто упоминается в теориях заговора, связанных с инцидентом у Розвелла в 1947 году, хотя американские военные неоднократно отрицали наличие каких-либо доказательств внеземных технологий.

Работа после ухода в отставку

После завершения службы Маккасленд работал в компании "Ту зе Старс", соучредителем которой является музыкант группы "Блинк-182" Том Делонг. Организация занимается исследованием так называемых неизвестных воздушных явлений.

Бывший офицер разведки Министерства обороны США Луис Элизондо призвал не делать преждевременных выводов о причинах исчезновения.

"Я надеюсь и молюсь, чтобы он был найден живым и здоровым. Правоохранительным органам нужно дать время, чтобы провести расследование", – сказал он.

Что говорит семья

Жена пропавшего, Сьюзен Маккасленд Уилкерсон, заявила, что ее муж не страдает деменцией и не был дезориентирован перед исчезновением.

По ее словам, в поисках уже участвовали десятки волонтеров, а также конные группы, вертолеты, дроны и поисковые собаки.

Правоохранители отмечают, что пока не обнаружили признаков преступления, но продолжают проверять все возможные версии исчезновения.

