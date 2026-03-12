'Это лучший вариант': эксперты посоветовали недорогой 65-дюймовый телевизор

Главным преимуществом выбранного телевизора стала OLED-панель.

Специалисты Consumer Reports определили лучший 65-дюймовый телевизор стоимостью до 1000 долларов. По итогам тестов лидером стал Samsung S84F OLED 4K UHD Smart TV, который получил самые высокие оценки среди моделей в этом ценовом сегменте.

В CR отметили, что при тестировании телевизоров специалисты учитывают десятки параметров: от качества картинки и яркости до удобства интерфейса и долговечности устройств. Помимо лабораторных испытаний, организация также анализирует отзывы владельцев техники, чтобы оценить реальную надежность моделей в повседневном использовании.

Одним из ключевых преимуществ телевизора стала OLED-матрица, которая считается лучшей технологией экрана для современных ТВ. Она использует самоподсвечивающиеся пиксели, которые обеспечивают более глубокие черные оттенки и высокий контраст, чем любой другой тип панелей.

Телевизор оснащен 4K-панелью с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, что делает его подходящим как для просмотра фильмов и спортивных трансляций, так и для игр.

Среди других характеристик – четыре порта HDMI, поддержка объемного звука Dolby Atmos и встроенные динамики мощностью 20 Вт. Телевизор работает на процессоре NQ4 AI Gen2, который использует нейросети для апскейлинга видео до 4K и оптимизации звука в зависимости от сцены и акустики помещения.

Покупатели также высоко оценивают Samsung S84F OLED: на площадке Best Buy телевизор имеет рейтинг около 4,8 из 5 звезд на основе тысячи отзывов. Пользователи отмечают высокую яркость, четкость изображения и точную цветопередачу. Жалобы в основном связаны с интерфейсом операционной системы Tizen, а не с качеством самого устройства.

Таким образом, эксперты и пользователи считают этот Samsung одним из самых выгодных вариантов среди больших телевизоров: он предлагает премиальные функции OLED-экрана, высокую частоту обновления и современные AI-технологии по цене ниже $1000.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

