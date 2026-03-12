Руководитель Asus назвал MacBook Neo за $599 'шоком для всего рынка'

Ноутбук попросту оказался слишком дешевым для текущей ситуации с дефицитом памяти.

Финансовый директор Asus Ник Ву заявил, что анонсированный на прошлой неделе MacBook Neo стал "шоком для всей индустрии ПК". Ноутбук попросту оказался слишком дешевым для текущей ситуации с дефицитом памяти.

Ник Ву поделился, что вся индустрия, включая крупные технологические компании по типу Intel, AMD и Microsoft, пытаются понять, как ответить на MacBook Neo. Производители ноутбуков на Windows не ожидали, что Apple готовит продукт за 599 долларов (~26 000 грн), так как исторически компания придерживалась премиального ценообразования.

По его словам, в ближайшее время производители ПК начнут массово выпускать новые ноутбуки, чтобы соперничать с Apple в этом ценовом сегменте.

При этом, топ-менеджер Asus не преминул возможностью сразу пойти в атаку. Он заявил, что популярность бюджетного MacBook может быть ограничена из-за 8 ГБ ОЗУ, когда как сегодня 16 ГБ ОЗУ стали фактическим минимумом для новых ноутбуков Windows. Он также описал MacBook Neo как устройство для "потребления контента", похожее на iPad, но "не для работы".

Блогеры и СМИ называют MacBook Neo "прорывом в своем классе". Ноутбук от Apple выгодно выделяется на фоне конкурентов качеством дисплея и его яркостью, а также алюминиевым корпусом. Отдельной похвалы удостоился механический трекпад.

Накануне пользователей предупредили о резком подорожании ноутбуков из-за дефицита памяти и компонентов. Розничная цена ноутбука стоимостью $900 может вырасти почти на 40%.

Напомним, вместе с MacBook Neo компания Apple представила новые MacBook Air и Pro на чипе M5. Ноутбуки стали дороже на $100-200, зато памяти в базовых конфигурациях теперь вдвое больше

