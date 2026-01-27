На острове живет больше диких кошек, чем людей: ученые узнали кое-что интересное об их генетике

Исследователи выявили, что кошки, населяющие Аосиму, значительно отличаются от популяций кошек в портовых городах, окружающих остров.

Аосима - небольшой остров во Внутреннем море Сето, разделяющем три из четырех главных островов Японии. Когда-то это был сельский рыбацкий поселок, а теперь он привлекает туристов, совершающих однодневные морские прогулки. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что это связано с тем, что Аосима также известна как Кошачий остров, где диких кошек больше, чем людей.

Несколько японских СМИ сообщают, что население острова составляет всего шесть человек, которые помогают ухаживать примерно за 100 кошками.

Видео дня

Интересно, что кошки были завезены на остров (который был деревней рыбаков, занимавшихся ловлей сардин) в XX веке для ловли грызунов, но они остались на острове и размножились. Со временем численность населения на Аосиме сократилась из-за упадка рыболовной промышленности и переселения людей на материк.

Также было проведено генетическое профилирование кошек, результаты которого были опубликованы в 2023 году. Исследователи выявили, что кошки, населяющие Аосиму, значительно отличаются от популяций кошек в портовых городах, окружающих остров.

Отмечается, что у кошек острова Аосима одна из самых высоких частот аллеля O, наблюдаемых в Японии, что позволяет предположить, что в первоначальной группе кошек, завезенных на остров, было много носителей аллеля O - возможно, это также объясняет, почему так много кошек имеют рыжий и черепаховый окрас.

В 2018 году была запущена программа массовой стерилизации для сокращения популяции кошек - особенно учитывая, что без людей они вряд ли смогли бы выжить на острове.

Интересные "жители" Японии

Японские макаки купаются в горячих источниках Японии не только для того, чтобы согреться. Новое исследование показывает, что купание изменяет микроорганизмы, живущие на теле этих фотогеничных обезьян.

Вас также могут заинтересовать новости: