Крупнейшая АЭС в мире: Япония возвращается к ядерной энергии после катастрофы на Фукусиме

Япония возобновила работу крупнейшей в мире атомной электростанции Касивадзаки-Карива впервые после Фукусимской катастрофы в 2011 году, которая заставила страну закрыть все свои реакторы.
Издание BBC пишет, что решение о запуске шестого реактора на АЭС к северо-западу от Токио было принято несмотря на обеспокоенность местных жителей по поводу безопасности. Эксплуатация реактора должна начаться в следующем месяце.
Седьмой реактор на АЭС Касивадзаки-Карива не планируется вводить в эксплуатацию до 2030 года, а остальные пять могут быть выведены из эксплуатации. Это означает, что мощность станции будет значительно меньше, чем раньше, когда работали все семь реакторов – она составляла 8,2 Гигавата.
Япония, которая сильно зависит от импорта энергии, была одной из первых стран, начавших использовать атомную энергетику. Но в 2011 году все 54 реактора Японии пришлось закрыть после самого мощного землетрясения, которое когда-либо фиксировалось в стране. Оно вызвало аварию на Фукусиме, которая стала одной из худших ядерных катастроф в истории.
До 2011 года атомная энергетика обеспечивала почти 30% потребностей Японии в электроэнергии, и страна планировала увеличить эту долю до 50% к 2030 году.
С 2015 года Япония запустила 15 из 33 действующих реакторов. АЭС Касивадзаки-Карива – первая из принадлежащих компании Tepco, которая была вновь запущена. Tepco принадлежала и АЭС на Фукусиме.
После частичного возобновления работы АЭС, по состоянию на 2023 год атомная энергетика обеспечивала лишь 8,5% потребностей Японии в электроэнергии. Сейчас страна поставила план по доведению этого показателя до 20% к 2040 году.
АЭС в Японии
Премьер-министр Санаэ Такаичи, которая вступила в должность в октябре, подчеркнула важность атомной энергетики для энергетической самодостаточности Японии. Особенно с учетом ожиданий резкого роста спроса на энергию из-за развития центров обработки данных и производства полупроводников.
Однако сейчас расходы на эксплуатацию реакторов резко выросли, отчасти из-за новых проверок безопасности, которые требуют значительных инвестиций от компаний, пытающихся запустить электростанции.
После аварии на АЭС Фукусима стандарты ядерной безопасности были ужесточены. NRA (правительственный орган, созданный в 2012 году) теперь контролирует возобновление работы атомных электростанций страны.
События в Фукусиме изменили мнение японской общественности об энергии, которая ранее считалась доступной и устойчивой.
Тысячи жителей подали коллективные иски против компании Tepco и правительства Японии, требуя компенсации за имущественный и моральный ущерб, а также из-за проблем со здоровьем, которые, как они утверждают, связаны с облучением.
Помимо страха перед очередной катастрофой, доверие общественности подорвала также серия скандалов, связанных с ненадлежащим обращением с конфиденциальными документами, несколько из которых касались и электростанции Касивадзаки-Карива.
В начале этого месяца NRA приостановила рассмотрение вопроса о возобновлении работы ядерных реакторов на электростанции Хамаока компании Chubu Electric в центральной Японии после того, как было обнаружено, что компания манипулировала данными о землетрясениях в своих испытаниях.
