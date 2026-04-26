Что будет, если никогда не вынимать зарядку из розетки: ответ электриков

Большинство людей не вынимают зарядные устройства из розеток неделями, считая это удобной нормой, но есть одно "но".

Зарядные устройства для телефонов часто остаются включенными в розетку с того самого дня, как их достают из коробки. Держать их включенными кажется делом безобидным, поскольку ими пользуются ежедневно. Для многих мысль о том, чтобы вытаскивать устройство только для того, чтобы потом снова включить, кажется неудобной, особенно если розетка расположена в труднодоступном месте, например, за изголовьем кровати.

Такое поведение может казаться ленивым, но многие люди поступают так же. Однако после консультации с двумя электриками выяснилось, что привычки стоит пересмотреть и вынимать зарядные устройства, когда они не нужны, пишет Southern Living.

Хотя эксперты подчеркивают, что держать зарядки включенными – это не конец света, такое действие полезно: оно экономит деньги и оберегает дом от пожара.

Нужно ли вынимать зарядные устройства, когда они не используются

Многие признают, что ежедневно оставляют включенными в сеть множество приборов и электроники, даже когда они не используются. По мнению экспертов, это вредная привычка, от которой стоит отучиться.

"Даже когда к ним ничего не подключено, большинство зарядных устройств все равно потребляют небольшое количество энергии, что мы называем "фантомной нагрузкой" или "вампирским питанием". Это не огромный расход, но со временем он может накопиться в счете за электроэнергию", – заявил Джош Леклер, мастер-электрик и владелец Village Home Services.

Хотя минимальный рост счета за электричество – одна из причин, по которой профессионалы советуют отключать зарядки, существует и другая, более весомая причина. "Главные причины – это безопасность и продление срока службы зарядного устройства", – подчеркнул Брендан Маккарти, генеральный директор и владелец компании SALT Service в Остине, штат Техас. "Постоянное нахождение в розетке держит их теплыми и быстрее изнашивает компоненты. Зарядные устройства генерируют тепло, и в случае со старыми или поврежденными устройствами это может создать риск возгорания".

Другие опасения по поводу безопасности оставленных зарядок

Риск пожара и "энергия-вампир" являются основными проблемами, но существуют и другие причины для беспокойства. Например, свисающие провода, в которых могут запутаться или о которые могут споткнуться дети или домашние животные.

"Если в доме есть питомцы или маленькие дети, свисающие шнуры зарядок тоже могут представлять опасность. Включенное в сеть зарядное устройство всегда находится под напряжением на конце – даже если оно не подключено к телефону – поэтому случайный укус или рывок может повредить шнур и оголить живые провода", – отметил Леклер.

Он также добавил, что нахождение в розетке фактически заставляет устройство медленно стареть, что приводит к необходимости его более ранней замены.

Затем возникает вопрос совместимости напряжения. "Важно быть уверенным, что зарядное устройство и кабель совместимы с одним и тем же напряжением. Распространенная проблема – использование устройства для быстрой зарядки с кабелем, рассчитанным на низкое напряжение", – пояснил Маккарти. "Быстрая зарядка использует гораздо более высокое напряжение, и это приведет к сильному нагреву устройства, так как оно не может эффективно передавать энергию через кабель". Это создает опасность перегрева и риск пожара.

Советы экспертов - как не забывать выключать технику

После долгих лет привычки держать зарядки включенными может быть трудно начать вынимать их. Эксперты поделились советами, как облегчить этот процесс:

Включить в рутину : Леклер заявил, что это станет привычкой, если включить действие в ежедневный распорядок. Например, когда человек берет телефон утром, отключение зарядки должно стать частью этого же движения. Через пару недель это станет естественным.

: Леклер заявил, что это станет привычкой, если включить действие в ежедневный распорядок. Например, когда человек берет телефон утром, отключение зарядки должно стать частью этого же движения. Через пару недель это станет естественным. Сделать доступными : "Если зарядка спрятана за диваном или тумбочкой, ее никогда не вынут, потому что ее не видно", – отметил Леклер. Использование настольных удлинителей или USB-станций облегчает доступ и повышает вероятность отключения.

: "Если зарядка спрятана за диваном или тумбочкой, ее никогда не вынут, потому что ее не видно", – отметил Леклер. Использование настольных удлинителей или USB-станций облегчает доступ и повышает вероятность отключения. Умные розетки : С помощью умных розеток можно настроить график отключения питания на ночь или на время отсутствия дома. Таким образом, розетка не будет подавать ток весь день, даже если о ней забыли.

: С помощью умных розеток можно настроить график отключения питания на ночь или на время отсутствия дома. Таким образом, розетка не будет подавать ток весь день, даже если о ней забыли. Единый сетевой фильтр : Маккарти предложил подключать все зарядки к одному сетевому фильтру, чтобы отключать их все одним выключателем. Умные розетки также являются отличным вариантом для автоматического отключения по расписанию.

