Китай взламывает холодильники и роутеры для масштабного шпионажа, – СМИ

По мнению американской разведки, это попытка парализовать реакцию США в случае нападения на Тайвань.

Обычный домашний роутер или "умный" холодильник могут стать оружием в руках хакеров. Китайская разведка массово взламывает бытовую технику по всему миру, чтобы шпионить за государственными учреждениями и похищать секретные данные. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на расследование Financial Times.

Как говорится в материале, китайские хакеры используют "огромные сети" гаджетов, которые мы ежедневно включаем в розетку. По имеющимся данным, через обычные устройства, подключенные к Wi-Fi, они атакуют "внутреннюю инфраструктуру и демократические институты" стран Запада.

Об этой угрозе официально предупредили спецслужбы США, Великобритании, Германии, Японии и других государств.

Как отметили в британском центре кибербезопасности, Китай использует бытовую технику "стратегически и в большом масштабе". Для этого создаются специальные "бот-сети" из десятков тысяч устройств, способных незаметно красть информацию.

"Взломать маршрутизаторы или холодильники в частных домах и на предприятиях легко, поскольку очень часто их программное обеспечение не обновляется. Сетевое оборудование позволяет не только осуществлять сложные атаки, но и эффективно их маскировать", – пояснил представитель европейской разведки в интервью FT.

Западные службы уже знают названия главных хакерских групп Китая: Volt Typhoon, Flax Typhoon и Violet Typhoon. По мнению экспертов, они тесно связаны с китайскими военными. Интересно, что Россия тоже пытается действовать подобным образом, но Китай делает это в значительно больших масштабах.

Как говорится в публикации, главная опасность заключается в том, что такие атаки могут парализовать военные и гражданские системы. По мнению американской разведки, это делается для того, чтобы в будущем США не смогли быстро отреагировать на возможное нападение Китая на Тайвань.

Кибербезопасность под угрозой

Ранее УНИАН писал, что хакеры из России взломали десятки учетных записей украинских прокуроров и следователей. По данным расследования, речь идет о масштабной кибератаке – пострадали более 170 почтовых аккаунтов, причем атаки продолжались с 2024 по 2026 год.

Взломы связывают с российскими спецслужбами, которые могли следить за украинскими чиновниками, занимающимися борьбой с коррупцией, и коллаборационистами.

Также преступники взломали личную почту директора ФБР и слили его данные в сеть. В этом случае атаку осуществила связанная с Ираном группа, которая получила доступ к частной электронной почте и опубликовала письма и личные фото.

В открытом доступе оказались сотни переписок и изображений, в основном старых – за несколько лет до его работы на этой должности.

