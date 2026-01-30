В США находится 'гигантский рудник' самого востребованного в мире металла

Отмечается, что прогресс может привести к дефициту этого металла.

Все внимание всегда приковано к золоту и серебру, но есть еще один металл, которые крайне важен для развития технологий, в частности, искусственного интеллекта, а значит и для экономики. Речь о таком недооцененном металле, как медь.

Издание ecoportal пишет, что электрические сети расширяются, города модернизируют свою инфраструктуру, а проекты по чистой энергии быстро распространяются. Ничто из этого не работает, если электричество не может безопасно и эффективно перемещаться без сбоев.

Долгое время спрос и предложение оставались в равновесии. Шахты добывали достаточное количество сырья, промышленность планировала свою деятельность наперёд, и причин для беспокойства почти не было. Затем внезапно появились новые технологии. Напряжение, которое нарастало незаметно, теперь стало едва ли не осязаемым.

В то же время добыча полезных ископаемых стала более сложной. Утверждение новых проектов занимает годы, качество руды ухудшилось, а инвестиции замедлились. Предложение не рухнуло, но перестало расти достаточно быстро, чтобы идти в ногу со спросом.

На этом фоне в фокусе внимания оказывается гигантская шахта Kennecot недалеко от Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, - одна из крупнейших открытых медных шахт на Земле. Она работает уже более 100 лет и произвела более 19 миллионов тонн меди. Этот металл становится все важнее, ведь он необходим для электросетей, без которых невозможно дальнейшее развитие технологий.

Если предложение не сможет удовлетворить спрос, медь может стать одним из самых серьезных ограничений для глобального прогресса.

