Исторические запасы белого водорода могут возродить 'золотую лихорадку' в США

Прогнозируемые запасы чистого водорода в Канзасе составляют 250 млн тонн, и это самый большой открытый резервуар мира.

Открытие белого водо рода на американском Среднем Западе - это эпоха новой золотой лихорадки. Огромный резервуар белого водорода, который был обнаружен в Канзасе, - это чистая энергия, которая происходит непосредственно из самой Земли, пишет ЕсорогтаІ.

Что означает открытие Канзасского месторождения?

В апреле этого года компания HyTerra начала бурение природного водорода в рамках проекта Nemaha в Канзасе. Уже ранние данные с буровой установки Sue Duroche 3 шокировали геологов всего мира. В этом природном резервуаре была зафиксирована концентрация водорода 96,1%.

Эта скважина проникла на глубину более 1 километра. Оказалось, что водород здесь генерировался через геохимические реакции. Под Канзасом были обнаружены полноценно функционирующие водородные системы. С этим открытием Техас оказался в центре мирового внимания, имея более 250 000 000 тонн белого водорода

Выводы коррелировались с отчетами из скважины Sue Duroche 2, пробуренной в 2009 году, где уровень водорода достиг 92%. Результаты также показали высокое содержание гелия в фундаменте. Это открытие сверхважное, поскольку природный водород и гелий необходимы для будущего возобновляемой энергетики Америки.

Это еще только зачаточное открытие. Работа HyTerra еще не завершена. Они готовят еще один вход в скважину. Повторный вход будет означать получение образцов из скважины и понимание условий в пластах. Ожидается, что в резервуаре десятки тысяч тонн.

Интерес к водороду существует потому, что этот тип топлива при использовании высвобождает только воду. Америка могла бы иметь лучший ресурс возобновляемой энергии, если бы использовала больше этого топлива. Благодаря открытию в Канзасе есть шанс доказать, что под нашими ногами существует потенциал, и белый водород может присоединиться к нефти и газу как дополнительный ресурс, необходимый для устойчивого энергетического будущего. Для Америки потенциал очевиден - ведь сердце мирового водорода может находиться именно там.

Почему водород разноцветный

Когда упоминаются цвета водорода, это главным образом говорит о способе его производства. Зеленый водород можно получить с использованием возобновляемой энергии, тогда как голубой водород производится из природного газа путем улавливания углерода. Розовый водород также обозначает другой способ производства водорода.

Белый водород не производится. Он встречается естественным образом под землей и образуется в результате реакций вода-порода и радиолиза. Цвет говорит, что это чистый водород, который родился прямо из Земли. Эту форму водорода дешевле добывать, чем другие. Хотя ученые предполагали, что такие резервуары существовали, только сейчас были найдены доказательства этого.

Существование черного водорода

Напомним, что существует также черный водород, который производится преимущественно из угля. Он не относится к чистым источникам энергии, ведь в процессе выработки килограмма водорода в атмосферу выбрасывается более 20 кг углекислого газа.

