Американский стендап-комик и писатель Эли Юдин назвал 10 безумно дорогих продуктов, блюд или ингредиентов, пишет cracked.com.

Лосиный сыр. В мире есть только одно место, где его готовят - Algens Hus в Швеции. Одна из причин, по которой никто больше этого не делает, заключается в том, что лоси - очень крупные существа, которые не любят, когда их доят. Учитывая всю работу, которая уходит на процесс, неудивительно, что лосиный сыр имеет высокую цену: около 300 долларов за 400 г.

Боттарга. Это вяленый или сушеный мешок икры рыбы. Цена варьируется в зависимости от вида рыбы. Например, за икру рыбы премиум-класса придется выложить около 50 долларов за 100 г.

Морское ушко. Это морская улитка, добыча которой настолько сложна, что одна штука может стоить 45 долларов.

Ванильные бобы. Имитация ванили широко доступна и довольно прочна. Однако если вы хотите использовать настоящие стручки ванили, эта подлинность будет стоить вам дорого - до 300 долларов за 400 г.

Гнезда стрижей (сделанные из затвердевшей слюны птиц). Стоят они около 7500 долларов за килограмм. Фактически, одна тарелка супа из птичьего гнезда может обойтись в 75 долларов.

Грибы Мацутакэ. Это японские грибы, которые на протяжении веков сччитались деликатесом. Сейчас стоят около 40 долларов за гриб, но особенно идеальные экземпляры могут достигать 80 долларов за штуку.

Копи-лювак. Это название кофе, который едят, переваривают и испражняют циветты. Этот процесс пищеварения якобы придает ему "мягкий вкус и лимонный привкус". Чашка такого кофе может стоить 100 долларов.

Гусиные ракушки или морские уточки. Деликатес из Галисии в Испании. Их собирают в опасных приморских пещерах, что очень рискованно. Лучшие экземпляры будут стоить до 500 долларов за 400 г.

Гриб ярца-гунбу. Разновидность гриба кордицепса, который вдохновил на создание видеоигр и телевизионного феномена The Last of Us. Стоит 50 000 долларов за 400 г.

Этическая фуа-гра. Это жирная утиная или гусиная печень, которая не предусматривает принудительное кормление птиц. Может стоить около 200 евро за 200 г.

