Он также отметил, когда начинает обучение.

Известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб пополнил ряды ВСУ. Эту новость он сообщил у себя на странице Facebook.

43-летний мужчина отметил, что уже прошел военно-врачебную комиссию и готовится к обучению. Также он показал в сети фото в военной форме, которые сделал для документов.

"Иду на контракт в ВСУ. Все бумаги готовы, ВВК прошел, фотографии красивые сделал. На следующей неделе еду в учебный центр", - написал Якуб.

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Что известно о Мартине Якубе

Мартин является автором таких известных романов как "Не твое собачье дело", "Мертвые модели" и других работ. За свое творчество он получил немало наград, в частности, является лауреатом престижной литературной премии "Смолоскип" и премии "Книга года BBC-2019".

В прошлом году он представил выставку "Живые "расстрелянные"" в Житомире. В работу вошло 15 изображений писателей "Расстрелянного Возрождения". Также он создал календарь на 2024 год под названием "Титаны двадцатых", где показаны фото авторов того периода. Кстати, средства от его продажи идут на помощь украинским военным.

Напомним, недавно известная украинская актриса Мария Агапитова пополнила ряды ВСУ.

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