В перечне есть консервированные грибы.

Диетолог Лиэнн Эли назвала три продукта, к которым она никогда не прикоснется, и объяснила, почему их следует избегать, пишет Daily Mail.

Специалист поделилась убедительными причинами, по которым она никогда не будет есть консервированные грибы, креветки или искусственную ваниль.

"Три отвратительные вещи, которые я, как диетолог, никогда не буду есть", - сказала она.

По ее словам, на 100 граммов консервированных грибов может быть 20 и более личинок, в том числе в жидкости, в которой они содержатся. Диетолог рекомендует использовать свежие грибы - их можно "мыть, сушить, нарезать свежими".

Также Лиэнн посоветовала всем держаться подальше от "вены" на спинке креветки: "Это не вена, это их кишечный тракт. Это помет креветок".

Кроме того, она рекомендовала никогда не использовать искусственную ваниль: "Вы хотите знать, что это такое? Это "бобровая струя" (кастореум)".

Как известно, кастореум - ароматическое вещество животного происхождения. Вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах, относящихся к пахучим. Бобры этой железой метят территорию.

Напомним, ранее диетолог назвала суперфуд, который поможет похудеть.

Вас также могут заинтересовать новости: