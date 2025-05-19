Уупражнения имеют разный эффект в зависимости от пола.

Регулярные занятия спортом снижают риск смерти, особенно от проблем с сердцем. Но ученые обнаружили, что эффект от тренировок может отличаться в зависимости от пола. Как пишет портал LiveScience, согласно исследованию, опубликованному в 2024 году в журнале Американского колледжа кардиологии, женщины могут получить преимущества от тренировок для здоровья легче, чем мужчины.

В исследование вошли данные более 412 000 взрослых американцев в возрасте от 27 до 61 года, 55% из которых были женщинами. Исследователи собрали данные о физической активности участников с 1997 по 2017 год с помощью Национального опроса о состоянии здоровья (NHIS).

Сам опрос включал вопросы о типах упражнений, которые выполняли люди, с какой частотой, продолжительностью и интенсивностью. Исследователи также просмотрели национальную базу данных записей о смерти — на предмет смертей по любой причине, а также смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Затем исследователи связали данные своих участников NHIS с данными о смертности до конца 2019 года. В целом, за период исследования умерло 39 935 участников, включая 11 670 случаев смерти, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как болезни сердца, сердечные приступы и инсульты.

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Что показали результаты

Около 32% опрошенных женщин и 43% мужчин заявили, что регулярно занимались аэробными упражнениями, занимаясь не менее 150 минут в неделю. По сравнению с неактивными людьми того же пола, женщины, которые регулярно занимались спортом, имели на 24% более низкий риск смерти по любой причине. Однако для мужчин, которые регулярно занимались спортом, снижение риска смертности достигло всего 15%.

Исследование показало, что женщины также получили эти преимущества гораздо быстрее, чем мужчины. У мужчин наибольшее снижение риска смерти наблюдалось при 300 минутах умеренной или интенсивной физической активности в неделю. Это сопровождалось снижением смертности от всех причин на 18%. Женщины увидели такую ​​же пользу менее чем за половину этого времени, при 140 минутах активности в неделю.

Исследователи также обнаружили, что эта тенденция сохранялась для любой продолжительности упражнений, причем женщины постоянно имели "пропорционально большую пользу" для любого количества упражнений, чем мужчины.

В среднем женщины, которые занимались силовыми тренировками не реже двух раз в неделю, имели на 19% более низкий риск смертности, чем женщины, которые тренировались реже или не тренировались вообще. У мужчин в среднем риск был на 11% ниже по сравнению с неактивными мужчинами.

Эти преимущества были еще более выражены, когда речь шла о здоровье сердечно-сосудистой системы.

По сравнению с неактивными людьми, женщины, которые занимались аэробной физической активностью, имели на 36% более низкий риск сердечно-сосудистой смертности, в то время как для активных мужчин это снижение риска составило около 14%. Укрепление мышц дало схожие результаты, с уменьшением сердечно-сосудистого риска на 30% для женщин и на 11% для мужчин по сравнению с исходным уровнем.

Эти результаты перекликаются с аналогичными выводами метаанализа 2011 года, опубликованного в журнале Circulation. Этот обзор 33 исследований пришел к выводу, что существует более сильная связь между физическими нагрузками и более низким риском смерти у женщин, чем у мужчин, отмечается в статье.

Ранее эксперты порекомендовали 20-минутную тренировку, которая позволит забыть о боли в спине и сохранить гибкость.

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