Самая огромная коллекция Ferrari в мире: сколько легендарных авто у султана Брунея

У султана Брунея Хассанала Болкиаха такой автопарк Ferrari, что он мог бы подарить по одной машине каждому жителю Ватикана, и у него после этого еще осталось бы две сотни машин.

В целом же, как пишет Supercarblondie, в его коллекции представлен целый ряд люксовых автомобилей, от Jaguar до Bentley. Но особый интерес все равно представляют Ferrari. В огромной коллекции султана 450 Ferrari всех мастей.

Для сравнения, в Ватикане на постоянной основе живут 250 человек. Иными словами, султан мог бы подарить Ferrari каждому жителю Ватикана, и у него все равно осталось бы 200 автомобилей.

Примечательно, что сами понтифики давно питают любовь к этой итальянской марке автомобилей, начиная с Папы Льва VIV и заканчивая Папой Иоанном Павлом II.

Обзор коллекции Ferrari

Как и следовало ожидать от такой огромной коллекции, в ней представлено большое разнообразие. Здесь немало классических и редких экземпляров, включая 250 LM, переделанный под автомат 365 GTS/4 Daytona Spider, 512 BB Koenig Special и пять 288 GTO в нестандартных цветах.

В коллекции также находится один из всего шести выпущенных 288 GTO Evoluzione.

Также есть огромный выбор Testarossa Spider - у него их восемь.

Ему также принадлежат все шесть F90, три концепт-кара Mythos и шесть из семи автомобилей FX.

И это не говоря уже о шести 456 GT Venice. Также есть шесть F50, девять 550 Maranello, три Enzo и три LaFerrari.

Издание отметило, что на планете будет трудно найти кого-либо с лучшей коллекцией Ferrari, чем у брунейского султана.

"Мы не можем не задаться вопросом, не пополнит ли коллекцию новый электромобиль Luce в ближайшее время", - поинтересовались журналисты.

Они отметили, что коллекция автомобилей султана Брунея, состоящая из 7 тыс. единиц, это легенда и оценивается она в $5 млрд.

