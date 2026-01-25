Один продукт гробит артерии: кардиолог назвала худшую еду

Если вы хотите иметь сильное сердце, очень важно иметь здоровые артерии. Без них органы не могут функционировать должным образом.
Издание Parade пишет, что многие люди - до трети взрослых с высоким кровяным давлением - не знают, что у них есть такая проблема. При гипертонии затрудняется движение насыщенной кислородом крови по артериям и со временем это может привести к инфаркту или инсульту.
Один из способов поддержать здоровье артерий - это диета. Средиземноморская диета и диета DASH - это два плана питания, которые, как показывают многочисленные научные исследования, благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, в том числе на здоровье артерий. Этот способ питания отдает предпочтение цельным продуктам, таким как фрукты, овощи, цельные злаки, бобовые, орехи и рыба, при этом сводя к минимуму потребление высокообработанных продуктов с высоким содержанием сахара или натрия.
По словам кардиолога Эстель Джин, ультра-обработанные колбасные изделия являются одним из самых вредных продуктов для артерий.
"Переработанные мясные деликатесы являются одним из самых вредных продуктов для здоровья артерий. Они содержат много натрия, насыщенных жиров и химических консервантов, которые повреждают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов", - говорит врач.
Она объяснила, что избыток натрия повышает кровяное давление, а насыщенные жиры увеличивают уровень "плохого" холестерина, что способствует образованию бляшек внутри артерий. Со временем, по ее словам, сочетание высокого кровяного давления и накопления бляшек приводит к воспалению и затвердению артерий, что в свою очередь может привести к инфаркту или инсульту.
Вдобавок ко всему, она предупреждает, что химические вещества, используемые для консервирования мясных деликатесов, могут усиливать воспаление и затруднять контроль уровня сахара в крови, что создает дополнительную нагрузку на сердце.
"Есть также веские доказательства того, что люди, которые употребляют много переработанного мяса, подвержены более высокому риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Джин.
Согласно исследованию, опубликованному в BMC Medicine, в котором приняли участие 448 568 человек из 10 разных стран, диета, включающая переработанное мясо, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.
Доктор рекомендует заменить мясные деликатесы на жареную или запеченную курицу или индейку, рыбу, как тунец или лосось, хумус с овощами, фасоль, чечевицу или тофу.
