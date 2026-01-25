Один продукт гробит артерии: кардиолог назвала худшую еду

Многие люди едят это каждый день.

Если вы хотите иметь сильное сердце, очень важно иметь здоровые артерии. Без них органы не могут функционировать должным образом.

Издание Parade пишет, что многие люди - до трети взрослых с высоким кровяным давлением - не знают, что у них есть такая проблема. При гипертонии затрудняется движение насыщенной кислородом крови по артериям и со временем это может привести к инфаркту или инсульту.

Один из способов поддержать здоровье артерий - это диета. Средиземноморская диета и диета DASH - это два плана питания, которые, как показывают многочисленные научные исследования, благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, в том числе на здоровье артерий. Этот способ питания отдает предпочтение цельным продуктам, таким как фрукты, овощи, цельные злаки, бобовые, орехи и рыба, при этом сводя к минимуму потребление высокообработанных продуктов с высоким содержанием сахара или натрия.

Видео дня

По словам кардиолога Эстель Джин, ультра-обработанные колбасные изделия являются одним из самых вредных продуктов для артерий.

"Переработанные мясные деликатесы являются одним из самых вредных продуктов для здоровья артерий. Они содержат много натрия, насыщенных жиров и химических консервантов, которые повреждают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов", - говорит врач.

Она объяснила, что избыток натрия повышает кровяное давление, а насыщенные жиры увеличивают уровень "плохого" холестерина, что способствует образованию бляшек внутри артерий. Со временем, по ее словам, сочетание высокого кровяного давления и накопления бляшек приводит к воспалению и затвердению артерий, что в свою очередь может привести к инфаркту или инсульту.

Вдобавок ко всему, она предупреждает, что химические вещества, используемые для консервирования мясных деликатесов, могут усиливать воспаление и затруднять контроль уровня сахара в крови, что создает дополнительную нагрузку на сердце.

"Есть также веские доказательства того, что люди, которые употребляют много переработанного мяса, подвержены более высокому риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Джин.

Согласно исследованию, опубликованному в BMC Medicine, в котором приняли участие 448 568 человек из 10 разных стран, диета, включающая переработанное мясо, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

Доктор рекомендует заменить мясные деликатесы на жареную или запеченную курицу или индейку, рыбу, как тунец или лосось, хумус с овощами, фасоль, чечевицу или тофу.

Ранее УНИАН писал, что врачи назвали сок, который поможет снизить артериальное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: