Какой самый полезный хлеб для давления: диетологи вынесли свой вердикт

Любой продукт оказывает влияние на давление.

Хлеб - основной продукт в рационе многих людей. Хотя он может входить в здоровую диету, некоторые его виды лучше других влияют на общее состояние здоровья, в том числе на артериальное давление.

Издание Health выяснило у диетологов, какой самый полезный хлеб.

Хлеб из проросших цельных зерен - лучший выбор для давления. Это связано с его питательной ценностью, включая высокое содержание клетчатки и минералов, необходимых для регулирования кровяного давления.

"Клетчатка, содержащаяся в зернах, способствует снижению артериального давления в целом, вероятно, за счет улучшения функции кровеносных сосудов, регулирования аппетита и контроля веса", - рассказал диетолог Александр Лериц.

Исследования показывают, что увеличение потребления клетчатки - эффективный способ снизить артериальное давление. Исследования показывают, что женщинам с высоким кровяным давлением полезно потреблять не менее 28 граммов клетчатки в день, а мужчинам - 38 граммов.

"Как правило, на один ломтик хлеба приходится не менее 3-5 граммов клетчатки", - рассказала диетолог Викки Климантирис.

Кроме того, хлеб из проросших цельных зерен содержит значительно больше минералов, регулирующих давление, как магний, чем хлеб из рафинированной белой муки. Такой хлеб также часто содержит гораздо меньше натрия, чем белый хлеб.

"Хлеб из проросших цельных зерен имеет более низкий гликемический индекс, чем белый хлеб, что означает, что он не вызывает такого резкого повышения уровня сахара в крови после еды", - рассказала диетолог Рашель Аджемера.

Питательная ценность хлеба из пророщенного зерна

калории – 80;

углеводы -15 граммов;

клетчатка – 3-5 г;

белок - 4 г;

жир - 0,5 г;

натрий - 75 миллиграммов (мг);

магний - 26 мг.

Хотя хлеб из проросших цельных зерен занял первое место, диетологи также рекомендуют хлеб на закваске.

"В процессе ферментации, используемом для приготовления закваски, образуются пептиды, которые могут снижать кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды", - пояснил Климантирис.

