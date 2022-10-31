Картофель - популярный, но далеко не самый полезный овощ. Рассказываем, кому нельзя картошку и в каком виде лучше всего есть картофель

Трудно представить меню украинской семьи, в котором нет картофеля. Но, как оказалось, этот популярный овощ имеет как полезные, так и вредные свойства. Рассмотрим их подробнее.

Какой сорт картофеля самый полезный, чем вредна картошка для фигуры, и с чем есть картошку, чтобы не поправиться - УНИАН узнал мнение экспертов.

Картофель: польза и вред

Как рассказала Ирина Юзуп - врач-педиатр и нутрициолог, на набор полезных веществ влияет сорт картофеля и содержание крахмала в нем.

Видео дня

"В мелких клубнях содержится больше органических кислот, минералов и витаминов. Считается, что и крахмала меньше в мелких клубнях, а значит, чем меньше картошка, тем более она "диетическая", - отмечает Юзуп.

Чем вреден картофель? По словам медика, недозрелый и недоваренный картофель - самый не полезный плод. При накоплении яда, организм может отвечать гиперчувствительностью 3 типа: замедленной аллергической реакцией и воспалением.

Также, как утверждают медики, существует довольно серьёзный вред картофеля для суставов. Некоторые люди, которые употребляют много картофеля, отмечают, что их суставам становится хуже. Основная причина - наличие алкалоида тропана, к которому многие очень чувствительны.

В чем же тогда польза картофеля? По словам эксперта, главное преимущество овоща - кожура.

"Чем мельче картофель, тем с большей вероятностью его приготовят неочищенным, что будет полезно для организма", - говорит Юзуп.

Так что при выборе картофеля стоит учитывать зрелость клубней, их чистоту, целостность поверхности.

Довольно часто можно услышать мнение, что картофель - убийца мозга. Поспешим развеять этот миф. Дело в том, что витамин из группы B6, который содержаться в картофеле, необходим для регулирования неврологических процессов в теле. Исследователи из США и Германии пишут, что они помогают синтезировать нужные биологические соединения, в которых нуждается наш мозг.

Какая картошка лучше для жарки

Одна из особенностей картошки - она провоцирует набор лишнего веса, поэтому надо правильно совмещать ее с остальной едой, говорит эксперт исследовательского центра "Здоровое питание" Олег Медведев.

По его словам, самые опасные способы приготовления картофеля - жарка на сковородке и приготовление во фритюре. Именно при такой обработке крахмал, содержащийся в картофеле, превращается во вредные углеводы. В крови сразу же поднимается уровень глюкозы, а поджелудочная железа выделяет много инсулина, чтобы расщепить ее. Вскоре может развиться инсулиновая резистентность, ведущая к появлению диабета.

Поэтому, чтобы избежать вреда картофеля, специалисты советуют запекать его или отваривать "в мундире", тогда овощ сохраняет полезные свойства и даже приносит пользу для сердечно-сосудистой системы.

Какая картошка лучше - белая или жёлтая

Какой самый вкусный сорт картофеля - красная или белая картошка? По мнению экспертов, цвет клубней определяет не только вкусовые качества, но и "совместимость" с будущим блюдом:

желтая картошка имеет высокий уровень каротина, который снижает уровень холестерина и питает органы зрения. Такой картофель подойдет для запекания и салатов;

высокий уровень каротина, который снижает уровень холестерина и питает органы зрения. Такой картофель подойдет для запекания и салатов; белый картофель содержит много крахмала, его лучше использовать для варки и пюре;

красная или розовая картошка содержат антоциан - антиоксидант, препятствующий преждевременному старению; в них содержится меньше всего крахмала, поэтому она идеально подходит для жарки или приготовления во фритюре.

Теперь вы знаете основные особенности вреда и пользы картофеля. Но советуем обратить внимание и на секреты приготовления картошки. Ранее УНИАН писал, как приготовить идеальное пюре - уверены, вам будут полезны наши советы.

Вас также могут заинтересовать новости: