Холодильники 10-летней давности против 2025: какие модели снижают счета за свет

Реальную выгоду в тысячи гривен принесут только определенные типы устройств, в то время как другие не окупятся вовсе.

Многие из нас годами не задумываются о замене холодильника, пока он продолжает исправно морозить. Зачем тратить деньги, если старый "боец" все еще в строю? Однако техника не стоит на месте, и то, что казалось нормой 10 лет назад, сегодня может незаметно "съедать" ваш семейный бюджет через счета за коммуналку.

Чтобы проверить, окупается ли это на практике, аналитики сравнили показатели более 2600 холодильников: моделей 2016 года и современных устройств 2025 года, пишет CNET.

Результаты исследования показали: реальная выгода зависит исключительно от типа вашего холодильника.

Примечание: Расчеты произведены на основе средних тарифов на электроэнергию в США ($0.16/кВт·ч). При курсе 42 грн за 1 доллар - это примерно 6,92 грн за киловатт. В Украине действующий тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт·ч.

Лидеры экономии - Side-by-Side и нижняя морозилка

Если вы владелец большого двухдверного холодильника (Side-by-Side), апгрейд принесет максимальную пользу. Новые модели потребляют значительно меньше энергии, чем их предшественники.

Разница в потреблении: 206 кВт·ч/год.

За 10 лет: 2060 кВт·ч.

Экономия в Украине: 8 899 грн (вместо ~14 300 грн по тарифам США).

На втором месте – популярные холодильники с нижней морозильной камерой. Их энергоэффективность также заметно выросла.

Разница в потреблении: 165 кВт·ч/год.

За 10 лет: 1650 кВт·ч.

Экономия в Украине: 7 128 грн (вместо ~11 400 грн).

В обоих случаях, если доплата за новую модель не превышает эти суммы, покупка окупится за счет одних лишь счетов за свет.

Аутсайдеры - замена не имеет смысла

Для классических холодильников с верхней морозильной камерой прогресс оказался не таким впечатляющим. Хотя новые модели эффективнее, разница в деньгах минимальна.

Разница в потреблении: 50 кВт·ч/год.

За 10 лет: 500 кВт·ч.

Экономия в Украине: 2 160 грн (вместо ~3 500 грн).

Менять работающий холодильник такого типа только ради экономии – невыгодно.

Самые плохие новости для владельцев компактных мини-холодильников. Технологии в этом сегменте почти не изменились с 2016 года. Более того, старые модели в среднем потребляли даже меньше энергии.

Экономия за 10 лет: 0 грн (убыток около $5 или 200 грн).

