Практика показывает, какой способ мытья посуды значительно экономит воду.

Но есть и другой вопрос – что экономнее, мыть посуду вручную или в посудомойке, с точки зрения потребления воды.

Издание "USwitch" проанализировало оба метода и пришло к любопытному выводу.

Что расходует больше воды – посудомоечная машина или ручная мойка

Современная посудомоечная машина, как правило, оказывается более эффективной, чем ручное мытье, как по потреблению электроэнергии, так и по расходу воды.

Это связано с тем, что вода в машине нагревается быстрее и используется более рационально.

Правда, однозначный ответ на то, сколько воды экономит посудомоечная машина по сравнению с классическим способом мытья дать сложно, поскольку это зависит от модели и производителя техники. Но в среднем посудомойка экономит от 1000 до 3000 литров воды в месяц.

В то время как ручная мойка расходует 60–100 литров за раз, машина тратит всего 7–12 литров на цикл, к тому же воду она часто нагревает сама, что еще более сокращает коммунальные счета.

Однако если у вас старая модель посудомоечной машины, или вы часто запускаете ее с неполной загрузкой, ручное мытье может оказаться более энергоэффективным.

Почему вопрос, что экономнее – мыть посуду вручную или в посудомойке, второстепенный

На самом деле не так важно, что выгоднее – мыть руками или посудомойка, если вы нерационально используете воду или не умеете настраивать технику. Поэтому намного важнее знать, как правильно мыть посуду в обоих случаях.

Ниже приведены рекомендации, которые помогут экономить энергию как при ручном мытье посуды, так и при использовании посудомоечной машины.

Советы по энергоэффективному использованию посудомоечной машины

Чтобы сократить расход воды и электроэнергии, рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Используйте экономный (eco) режим. Все современные посудомоечные машины оснащены энергосберегающими программами, которые нагревают воду медленнее и при более длительном цикле, снижая общее энергопотребление.

• Запускайте машину только при полной загрузке. Мытье посуды при неполной загрузке приводит к неоправданным потерям энергии.

• Не выполняйте предварительное мытье. В этом нет необходимости, а лишний расход воды можно избежать, просто удалив остатки пищи в мусорное ведро.

Советы для ручного мытья посуды

Если у вас нет посудомоечной машины или вы предпочитаете мыть посуду вручную, следуйте следующим рекомендациям:

• Предварительно замачивайте сильно загрязненную посуду в миске, не ополаскивая ее под проточной водой.

• Мойте посуду в емкости с теплой водой, а не под постоянно открытым краном – это позволит избежать ненужного расхода горячей воды.

• Используйте вторую емкость для ополаскивания. Не промывайте посуду под проточной водой – это простой способ сэкономить и воду, и энергию, затрачиваемую на ее нагрев.

Впрочем, энергозатраты связаны не только с мытьем посуды. Другие бытовые приборы на кухне и в подсобных помещениях также существенно влияют на расходы домохозяйства – это всегда нужно учитывать, если вам важна экономия.

