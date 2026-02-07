Какую породу собаки выбрать, если вы работаете из дома: ветеринары перечислили 8 вариантов

Собака может стать хорошим другом и хорошей компанией, если не хватает общения на работе.

Работа из дома является роскошью во многих смыслах – отсутствие времени на доезд до работы, холодильник, полный здоровой пищи, которая не стоит недельной зарплаты, уютная одежда. Но есть одна вещь, которой может не хватать – коллеги по работе. В домашнем офисе может стать одиноко, поэтому завести собаку – может стать идеальным решением, пишет Best Life.

В статье указывается, что домашний любимец дарит внимание и общителен, при этом нет раздражающих телефонных звонков.

Но породы бывают разные, и не каждое "резюме" щенка соответствует требованиям. Например, человек может не хотеть энергичную собаку, а наоборот, планирует выбрать более спокойного питомца.

Ветеринары рассказали, какие породы собак лучше всего подойдут в таком случае:

1. Пудель

Их легко дрессировать, они тихие, гипоаллергенные и с радостью занимаются делами в помещении. Более того, их даже можно приучить к туалету.

Директор по маркетингу компании для животных Дипаншу Беди поделился, что пудели дружелюбны с людьми любого возраста и "тихо прижимаются к вам, пока вы работаете".

При этом он советует учесть, что существуют три подвида пуделей: стандартные, миниатюрные и игрушечные.

"Если вы предпочитаете менее активных животных, выберите стандартную породу", – советует Беди.

2. Грейхаунд

Дипломированный ветеринарный техник и директор по страховым выплатам Джена Махан рассказала, что несмотря на свою репутацию быстрых собак, "большинство грейхаундов с удовольствием растягиваются на диване, желательно под одеялом".

"Обычно это тихие и аккуратные животные с хорошими манерами и кротким поведением", – отметила Махан.

Дипломированная ветеринарная медсестра, которая руководит онлайн-платформой для владельцев домашних животных Эмма Томпсон поделилась, что один конкретный тип грейхаундов является особенно замечательной породой для людей, которые работают из дома.

"Итальянские грейхаунды не требуют особого ухода, им не нужно много расчесывать шерсть, и достаточно одной прогулки в день. Они также чрезвычайно любящие и обожают тесный контакт со своими хозяевами, то есть, пока вы работаете, они будут счастливы сидеть у ваших ног или на коленях", – пояснила Томпсон.

3. Мальтийская болонка

Маленькие собаки, как правило, являются лучшими компаньонами в офисе, поскольку они могут дремать у вас на коленях, пока вы работаете за столом.

Поэтому эксперт по дрессировке собак Аарон Райс рассказал, что мальтийская болонка является одной из самых популярных пород среди людей, которые работают дома.

"Это маленькие и тихие собаки, которым не нужно много места для движения. Они также очень умны и легко поддаются дрессировке, поэтому могут стать прекрасными компаньонами для тех, кто хочет проводить больше времени дома", – добавил он.

4. Чихуахуа

Ветеринарный хирург Линда Саймон, следуя принципу "меньше - лучше", отдает предпочтение чихуахуа - самой маленькой породе собак в мире.

"Когда вы работаете дома, у вашего партнера по преступлениям должны быть определенные черты. Вам не нужна собака, которая требует постоянного внимания или слишком шумная. Вместо этого вы будете искать спокойную собаку, которая может сама себя развлечь и не делает слишком много шалостей", - высказала мнение Саймон.

Она добавила, что эта порода собак не требует большого количества физических нагрузок, что является плюсом, если вы не можете оторваться от рабочего стола, чтобы прогуляться, но они любят ласку, поэтому стоит уделять больше внимания собаке во время перерыва между работой.

5. Немецкий дог

Маленькие собаки подходят не всем, поэтому если вы предпочитаете более крупных собак, то вам будет приятно узнать, что немецкие доги являются хорошими рабочими компаньонами.

"Обычно они не очень возбудимы, разве что когда кто-то новый приходит их погладить. Их спокойный нрав делает их тихими и легко поддающимися дрессировке, что делает их лучшей породой крупных собак для тех, кто работает дома, при условии, что у них есть место, где можно растянуться и вздремнуть", – отметила Махан.

6. Лабрадор-ретривер

Ветеринар Корин Вигфолл называет эту породу отличным универсальным выбором.

"Они будут целый день мило сидеть у ваших ног, пока вы работаете, и составлять вам компанию", - уверяет она.

Ветеринар отметила, что лабрадоры нуждаются как минимум в 40 минутах физических упражнений ежедневно, но она также считает, что это "поможет вам выйти из дома и увеличить количество шагов после рабочего дня, чтобы вы могли расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня в домашнем офисе".

7. Золотистый ретривер

Ветеринарный эпидемиолог и исследователь Стефани Венн-Уотсон предположила, что идеальная порода собак для удаленного работника должна быть в равной степени спокойной и активной.

Золотистые ретриверы – настоящее золото, если говорить об этих качествах.

"Эти собаки обладают врожденной способностью подстраиваться под энергию своих хозяев, поэтому они будут ленивыми, когда вы отвлекаетесь на работу, но также готовыми присоединиться к вам для послеобеденной или вечерней прогулки по окрестностям", – пояснила Венн-Уотсон.

8. Беспородная собака

Ветеринары советуют присмотреться к обычной собаке, которая может жить на улице, у которой нет породистых родителей или же смешано несколько пород. Вы можете спасти такое животное от жизни на улице или взять в приюте.

Кроме обоюдного обожания, которое возникает после усыновления, собаки смешанных пород обычно стремятся угодить и поэтому их легко дрессировать.

"Они будут крепкими и здоровыми благодаря смешанному происхождению родителей – без дисплазии тазобедренного сустава и других генетических нарушений", – отмечают ветеринары.

