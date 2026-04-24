'Энергетические вампиры': названы 7 устройств, которые всегда следует отключать от розетки

Кроме того, эти приборы могут стать причиной пожаров.

Некоторые приборы в доме могут представлять опасность возгорания, однако они также могут увеличить ваши счета за электроэнергию. Поэтому эксперты по электротехнике рассказали, какие приборы следует всегда отключать от сети после каждого использования, чтобы не только в вашем доме было безопасно, но и максимально снизить потребление электроэнергии. Об этом пишет Southern Living.

Кофеварки

Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Джимми Гиллер говорит, что если оставить кофеварку включенной, то это может увеличить ваш ежемесячный счет за электроэнергию.

"Если это кофеварка без каких-либо электронных элементов, таких как цифровые часы и подсветка, ее можно оставлять включенной. Но если это кофеварка с дисплеем, таймером, индикатором подогрева или сенсорной панелью управления, она продолжает потреблять энергию в режиме ожидания в течение всего дня", - объяснил он.

Электрические чайники

Если у вас есть электрический чайник с регулируемой температурой, то нужно обязательно убедиться, что он всегда отключен от сети после использования. По словам Гиллера, этот небольшой прибор может представлять опасность возгорания и быть "энергетическим вампиром", то есть потреблять энергию, когда не используется.

Игровые консоли

Игровые консоли могут казаться устройствами, которые можно оставлять подключенными к сети, однако они тоже могут увеличить ваш ежемесячный счет.

"Игровые консоли потребляют много энергии в режиме ожидания, даже когда кажутся полностью выключенными, и могут добавить 5 долларов к вашему ежемесячному счету, а то и 6 долларов и больше, если в них включены функции "мгновенного включения" или "режима ожидания", - отметил эксперт.

Выпрямители и плойки для волос

Вам всегда нужно выключать и отключать от сети электроприборы для волос, как только закончите ими пользоваться. Такие приборы известны как потенциальные причины пожаров в домах, особенно если их оставить включенными и они коснутся чего-то легковоспламеняющегося, например, полотенца.

Принтеры

Гиллер считает, что принтеры не обязательно представляют такую же серьезную угрозу пожара, как другие приборы, однако они являются одними из крупнейших "энерговампиров".

"Их внутренние платы и схемы режима ожидания остаются под напряжением, даже когда принтеры выглядят "выключенными". Если вы оставляете принтер включенным в розетку круглосуточно, это добавляет около 1-2 долларов к вашему счету за электроэнергию", - отметил он.

Тостеры

Настольные тостеры - отличная вещь, когда нужно подогреть небольшую порцию еды.

"Со временем, или даже после нескольких использований, могут скапливаться крошки, что создает опасность возгорания. Это также может быть небольшим потреблением электроэнергии, которое является ненужным, поэтому лучше отключить прибор от сети. Но главная причина - это опасность возгорания, которую создает оставление прибора включенным, когда внутри и вокруг него есть сухие крошки", - подчеркнул дипломированный электрик Марк Галберг.

Обогреватели

Еще одним прибором, который следует отключать от сети, являются обогреватели. Несмотря на их удобство, они считаются одной из самых частых причин возникновения пожаров.

"Обогреватели известны тем, что представляют опасность, если их оставить включенными. Некоторые модели перегреваются или случайно включаются. Это создает опасность возгорания, особенно если рядом находятся такие вещи, как полотенца, одеяла, одежда, мебель и т. д.", - добавил Галберг.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты назвали обязательное действие, которое следует совершить, заходя в номер отеля. В частности, работники отелей призывают людей сделать шаг, который займет 5 секунд, чтобы сделать свое пребывание максимально гигиеничным.

Также эксперты объяснили, почему полотенца теряют пушистость и как ее легко вернуть. Известно, что сушка полотенец при самой высокой температуре может сжечь волокна, из-за чего они становятся жесткими и хуже впитывают воду.

Вас также могут заинтересовать новости: