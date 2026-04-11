Почему полотенца теряют пушистость и как легко вернуть ее: эксперты назвали методы

Чтобы полотенца оставались в хорошем состоянии, следуйте инструкциям по уходу.

Если ваши любимые полотенца стали тусклыми, то еще есть надежда их спасти. Эксперты говорят, что их можно вернуть к жизни, приложив немного усилий. Об этом пишет Real Simple.

Почему полотенца теряют впитывающую способность?

Со временем на отдельных волокнах полотенца накапливаются остатки стирального порошка, жесткой воды и кондиционера для белья, что ухудшает способность ткани впитывать воду, говорит эксперт по уборке Скотт Шрейдер.

"Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией в домах, где чрезмерно используют стиральный порошок или добавляют сушильный лист в каждую партию белья", - объяснил он.

По его словам, сушка полотенец при самой высокой температуре может сжечь волокна, из-за чего они становятся жесткими и хуже впитывают воду.

Использование пищевой соды и уксуса для восстановления старых полотенец

Основательница и генеральный директор бренда ночной одежды Кэти Раст подчеркнула, что несколько обычных кухонных продуктов могут удалить остатки, чтобы ваши полотенца снова стали мягкими и впитывающими. Она советует стирать полотенца на самом горячем цикле, который они могут выдержать, согласно инструкциям, используя только чашку уксуса. После чего полотенца нужно постирать во второй раз, используя полстакана пищевой соды.

"Это устранит неприятные запахи и поможет избавиться от остатков уксуса", - добавляет Раст.

Также она рекомендует не использовать кондиционер для белья и добавлять второй цикл полоскания, чтобы удалить остатки пищевой соды и уксуса из стиральной машины.

Как сохранить пушистость и впитывающую способность полотенец?

Чтобы полотенца оставались в хорошем состоянии, следуйте инструкциям по уходу, указанным на этикетке. Также всегда избегайте чрезмерной сушки.

"Высокая температура в сочетании с вращением в сушилке сминает волокна и лишает их естественной пушистости, внутренней влаги и объема. Выход из ситуации - сушить на среднем режиме, доставать полотенца, когда они еще слегка влажные, и досушивать на воздухе. Так полотенца прослужат гораздо дольше", - заверила эксперт.

Другие советы экспертов

Ранее профессиональные уборщики рассказали, как мыть пол без разводов и липкости. Они подчеркнули, что есть несколько причин, по которым ваш пол может казаться грязным после мытья.

Также эксперты объяснили, безопасно ли спать на новом постельном белье без стирки. По их словам, аллергены, которые есть на новом постельном белье, такие как пыль и определенные химические вещества, могут вызвать раздражение кожи.

