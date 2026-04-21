Прекрасно себя чувствует в лесах: какая самая медленная птица на планете

Исследователи говорят, что ритмичная походка может помогать ей охотиться, тревожа дождевых червей.

Скорость полета птицы зависит от ряда факторов, включая форму ее крыльев, эволюционную историю и размер. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что если предположить, что речь идет о полете, а не о когнитивных способностях, то, согласно Книге рекордов Гиннесса и таким авторитетным орнитологическим организациям, как Национальное общество орнитологов США, самая медленная скорость полета (8 км/ч) была зафиксирована у самцов американских вальдшнепов во время брачных демонстраций.

Американский вальдшнеп обитает в Северной Америке и является одним из восьми видов вальдшнепов - остальные живут в Европе и Азии. Он прекрасно себя чувствует в лесах, используя свой длинный клюв для поиска дождевых червей, насекомых и семян в подлеске.

Интересно, что несмотря на то, что он может летать со скоростью до 48 км/ч короткими рывками, он известен своими медленными движениями как на лесной подстилке, так и в небе. Исследователи говорят, что ритмичная походка может помогать ему охотиться, тревожа дождевых червей.

"Нам не удалось установить первоисточник утверждения о медленном полете. И есть другие причины для осторожности. Даже если мы исключим птиц, которые вообще не способны летать, мы, безусловно, должны учитывать такие виды, как колибри, которые могут зависать на месте", - добавили в статье.

