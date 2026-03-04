Клещи - их главно лакомство: ученые подтвердили полезность невероятных птиц

Цесарки лучше всего ловят взрослых клещей, но неизвестно, насколько эффективно они ловят более мелких и опасных нимф.

Есть домашняя птица, которая практически питается клещами, охотясь на них с утра до вечера. Ее эффективность в уничтожении этих паукообразных подтверждена американскими учеными. Об этом пишет muratordom.

Эксперимент проводился на газонах Нью-Йорка, и о результатах говорят уже давно.

"Что это за птица, которая охотится на клещей с утра до вечера? Это цесарка. Ее называют природным убийцей клещей. И это не пустые слова. Этот факт научно подтвержден и описан в конкретной научной статье. Мы ее изучили. Вот что американские ученые обнаружили о цесарках и клещах", - сказано в статье.

Видео дня

Чтобы проверить эффективность этих птиц, группа исследователей под руководством Дэвида Кэмерона Даффи провела контролируемые эксперименты в пригородах Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, в 1990 году. Газоны были выбраны потому, что именно там люди проводят больше всего времени и, парадоксально, реже используют защитные меры, чем во время прогулок в лесу.

Использовались клетки для отлова (предотвращающие доступ птиц к определенному участку газона) и клетки для содержания (ограничивающие доступ птиц к определенной территории). Результаты, опубликованные в журнале Wilson Bulletin, не оставляют сомнений в эффективности этих животных.

Как цесарки "очищают" территорию

Исследования показали, что наличие цесарок резко снижает количество взрослых клещей, которые являются основными переносчиками болезни Лайма. Эксперимент показал, что в местах, куда цесарки не имели доступа (клетки для отлова), клещи были обнаружены в 8 из 50 образцов.

Отмечается, что тем временем, на соседнем участке, где птицам позволяли свободно кормиться, клещи были обнаружены только в 1 из 50 образцов. Совокупные результаты с обоих участков позволили исследователям сделать вывод о статистически значимой разнице в численности клещей, вызванной активностью цесарок.

Кроме того, цесарки оказались универсальными защитниками сада. На исследуемом участке эти птицы также значительно сократили популяции других членистоногих - количество цикадок упало с 14 (в контрольной группе) до всего 3, а жуков - с 10 до всего 1. Это говорит о том, что их присутствие может фактически снизить потребность в химических инсектицидах.

У цесарок есть и недостатки

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи сдерживают свой энтузиазм, указывая на определенные ограничения. Цесарки лучше всего ловят взрослых клещей, но неизвестно, насколько эффективно они ловят более мелких и опасных нимф.

Кроме того, содержание этих птиц сопряжено со специфическими трудностями, поскольку цесарки чрезвычайно шумны, что может раздражать соседей в густонаселенных районах. Эти птицы также подвержены нападениям собак, например, поэтому им требуется огороженная и охраняемая территория. Их помет, хотя и является отличным удобрением, может доставлять неудобства на газонах для отдыха. В статье сказано:

"Ученые резюмируют свои исследования следующим образом: цесарки - это дешевый и экологичный метод, который значительно снижает риск контакта с клещами на приусадебных участках".

Важно, что они не должны быть единственной линией защиты. Для полной безопасности стоит использовать их в рамках комплексной системы, которая также включает репелленты, изменение ландшафта и разумное использование акарицидов. Тем не менее, если вы ищете естественного союзника в борьбе за безопасный сад, исследования ясно показывают, что цесарка - это надежный "работник".

Откуда в Европе появилась цесарка

Цесарка происходит из субсахарской Африки (в основном из районов к югу от Сахары). В Европу она попала в древности через Римскую империю, а позже - через средиземноморскую торговлю.

Интересно, что цесарка имеет очень характерное оперение - серое и чёрное с белыми точками - жемчужного цвета (отсюда и название). У неё яркая голова и шея (красные, синие и белые). Цесарка очень громкая, издаёт характерные, металлические и довольно раздражающие звуки. Цесарка "тревожится", когда на её территорию заходит незнакомый человек или животное. Это общительная птица, поэтому она чувствует себя наиболее комфортно в компании других цесарок. Имейте это в виду, если вы подумываете о покупке цесарки.

Новости о птицах

Кедровые свиристели - одни из самых эффектных зимних птиц, а их нежно-розовое оперение контрастирует с аккуратной маской разбойника.

Их название происходит от любопытных маленьких красных пятнышек на кончиках некоторых второстепенных перьев крыльев, которые напоминают старинный сургуч. Никто не знает, какую функцию они могут выполнять, хотя, возможно, играют роль в ухаживании.

Вас также могут заинтересовать новости: