У 3 поваров спросили, добавлять ли масло в воду к макаронам, все они ответили одинаково

Макароны - это универсальная базовая еда, которую можно приготовить на все случаи жизни.
Бытует мнение, что добавление небольшого количества масла в воду для варки макарон предотвратит слипание и не даст кастрюле выкипеть, пишет Simplyrecipes. Однако, итальянские повара вынесли единодушный вердикт - уберите масло обратно в шкаф.
Главная причина, по которой повара используют масло - это предотвращение слипания макарон. На самом деле это кухонная сказка, сказала Джорджия Капорушио, шеф-пиццайоло и владелица ресторана Don Antonio в Нью-Йорке.
Эксперты говорят: никакого масла
Два других шеф-повара, опрошенные изданием, согласились с Капорушио. Они отметили, что добавление масла в кипящую воду для макарон - это пустая трата прекрасного ингредиента. Поскольку масло плавает, а макароны тонут, они никогда не взаимодействуют должным образом во время приготовления. Масло остается на поверхности, пока вы не сльете воду, а затем покрывает макароны.
"Это может сыграть против вас позже, помешав соусу должным образом прилипнуть к макаронам", - объяснил Пьетро Алетто, шеф-повар Patsy's Pizzeria.
Макароны слипаются из-за крахмала, выделяющегося в первые минуту-две варки, а не из-за отсутствия масла, объяснил Алетто.
Решение простое: используйте много холодной воды, чтобы крахмал растворился, и часто помешивайте в течение первых нескольких минут после добавления макарон. "Этого вполне достаточно", - отметил он.
Как предотвратить выкипание воды при варке макарон
Все три повара заявили, что масло не спасет от переливания воды из кастрюли при варке макарон.
Филип Гуардионе, основатель и шеф-повар Piccola Cucina Group рассказал о трюке, который действительно работает: положите деревянную ложку поперек кастрюли.
"Это поможет контролировать пену и уменьшит вероятность выкипания".
Шероховатая поверхность разрушает поверхностное натяжение пузырьков эффективнее, чем масло, заставляя их схлопываться при контакте.
Друге новости о еде
